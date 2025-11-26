Dua Lipa dejó en shock a todos al cantar 'Cariñito' junto a Mauricio Mesones

El peruano Mauricio Mesones fue el invitado especial de Dua Lipa. Foto: captura TikTok

El Estadio San Marcos estalló de emoción cuando Dua Lipa hizo ingresar a Mauricio Mesones para cantar ‘Cariñito’.

Los fans peruanos de la artista británica vibraron de emoción cuando por fin interpretó 'Cariñito' en su show en el Estadio San Marcos, tal como muchos sospechaban luego de escucharla ensayar durante la prueba de sonido horas antes. El momento, muy esperado por el público peruano, confirmó que la cantante quería tener un gesto especial con el país.

Lo que empezó como un rumor entre los seguidores terminó siendo uno de los momentos más intensos del ‘Radical Optimism Tour’ en su parada en Lima. Tras haber cantado junto a la artista todos sus grandes éxitos, el público vivió un instante único, cargado de identidad, orgullo y sorpresa al corear ‘Cariñito’.

Dua Lipa cantó ‘Cariñito’ junto a Mauricio Mesones

El peruano Mauricio Mesones fue el invitado especial de Dua Lipa y juntos interpretaron el conocido tema ‘Cariñito’. Durante su participación, Mesones apareció con un elegante traje negro y lentes, mientras ambos se movían al ritmo de la canción frente a un público que no dudó en corear cada parte.

En el video difundido en TikTok se ve a la cantante británica muy sonriente, disfrutando del momento y bailando al compás de ‘Cariñito’. Este clásico peruano nació en abril de 1978 en los estudios del productor Elías Ponce y fue grabado por la agrupación Los Hijos del Sol, dirigida por el compositor Ángel Aníbal Rosado García.

Dua Lipa y sus homenajes musicales en otros países

La propuesta de Dua Lipa de incluir homenajes musicales se ha convertido en un sello distintivo de su Radical Optimism Tour. La artista ha transformado cada parada de su gira en una experiencia cultural, incorporando canciones representativas de los países que visita y dándoles un toque propio desde su universo pop.

Durante su paso por Chile interpretó 'Tu falta de querer' y 'El duelo', mientras que en Brasil deslumbró al público con 'Magalenha' junto a Carlinhos Brown y 'Margarida perfumada' de la mano de Caetano Veloso. En sus conciertos por Asia y Europa también adoptó melodías locales; sin embargo, su tributo a la cumbia peruana destacó especialmente por la conexión con el público y por la carga emocional que “Cariñito” posee dentro de la cultura nacional.