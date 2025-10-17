Premios MAMA Awards 2025: conoce la lista completa de los nominados 

Los premios más importantes de la industria del k-pop se realizarán en noviembre de este año y ya se conocen a los nominados en todas las categorías.
Este jueves 16 de octubre, los MAMA Awards (Mnet Asian Music Awards) dieron a conocer la lista oficial de nominados para su edición 2025. La ceremonia se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre en el nuevo Kai Tak Stadium, un moderno recinto con capacidad para 50 mil personas, ubicado en Hong Kong (Japón). Es la primera vez desde 2018 que los premios regresan a esta ciudad.
La elección de Hong Kong como sede no fue al azar. Esta ciudad ha sido uno de los lugares más emblemáticos para los MAMA Awards, consolidándose como un punto clave para el crecimiento y la proyección del K-pop en Asia. Su conexión cultural y estratégica la convierte en el escenario ideal para una de las ceremonias más esperadas del año.
En esta edición, la gran protagonista es Jennie, integrante de BLACKPINK, quien lidera la lista con diez nominaciones gracias a su primer álbum como solista, Like Jennie. Sus temas ‘ZEN’ y ‘Extra L’ también han sido reconocidos en varias categorías, consolidando su éxito como una de las artistas más influyentes del momento.
Sin embargo, una de las categorías más comentadas será la de Mejor Artista Femenina del Año, donde Jennie competirá con sus compañeras de grupo LISA y Rosé. Ambas también destacan con sus proyectos en solitario durante 2025, lo que convierte esta edición en una competencia amistosa pero muy reñida dentro del universo BLACKPINK.
(Foto: Instagram)
¿Cómo funciona la votación en MAMA Awards 2025?
Los MAMA Awards utilizan un sistema de evaluación que combina la opinión de expertos, el rendimiento comercial y el apoyo del público. En otras palabras, los ganadores se definen a partir de una mezcla equilibrada entre la valoración profesional, los resultados en ventas y las votaciones de los fans. A continuación, te explicamos cómo se distribuyen los porcentajes en cada categoría.
En las categorías principales, como Artista del Año y los premios por artista, la evaluación se reparte de la siguiente manera:
- 40% corresponde a la calificación del jurado especializado.
- 30% proviene del rendimiento en plataformas digitales, considerando 20% por streaming y descargas en Corea y 10% a nivel global.
- 30% se basa en las ventas de álbumes físicos.
Para la categoría Canción del Año y los premios por género musical, el resultado depende de:
- 40% de evaluación de jueces.
- 60% del desempeño digital, que incluye 40% de descargas y reproducciones en Corea y 20% del mercado global.
Finalmente, los premios a Álbum del Año, Mejor Video Musical y Mejor Coreografía tienen un criterio particular. En el caso del Álbum del Año, el puntaje se divide entre 40% evaluación de jueces y 60% ventas físicas, siempre que el disco haya superado el millón de copias vendidas. Mientras que los reconocimientos a Mejor Video Musical y Mejor Coreografía se determinan en un 100% por el voto del jurado profesional.
Todos los nominados MAMA Awards 2025
Mejor Nuevo Artista
- AHOF
- ALLDAY PROJECT
- Baby DONT Cry
- CLOSE YOUR EYES
- CORTIS
- Hearts2Hearts
- IDID
- izna
- KickFlip
- KiiiKiii
Mejor Artista Masculino
- Baekhyun
- G-Dragon
- J-hope
- Jin
- Mark
Mejor Artista Femenina
- Jennie
- Jisoo
- Rosé
- Taeyeon
- Yuqi
Mejor Grupo Masculino
- BOYNEXTDOOR
- ENHYPEN
- RIIZE
- SEVENTEEN
- Stray Kids
- TXT
- ZEROBASEONE
Mejor Grupo Femenino
- aespa
- BABYMONSTER
- (G)I-DLE
- IVE
- LE SSERAFIM
- TWICE
Mejor Dance Performance (Male Solo)
- G-Dragon – ‘TOO BAD (feat. Anderson .Paak)’
- J-hope – ‘MONA LISA’
- Kai – ‘Wait On Me’
- Key – ‘HUNTER’
- Mark – ‘1999’
Mejor Dance Performance (Female Solo)
- Dayoung – ‘Body’
- Jennie – ‘Like JENNIE’
- Jisoo – ‘Earthquake’
- Karina – ‘UP’
- Minnie – ‘HER’
Mejor Dance Performance (Grupo Masculino)
- BOYNEXTDOOR – ‘IF I SAY, I LOVE YOU’
- NCT DREAM – ‘WHEN I’M WITH YOU’
- NCT WISH – ‘poppop’
- PLAVE – ‘Dash’
- RIIZE – ‘Fly Up’
- SEVENTEEN – ‘THUNDER’
- TWS – ‘Countdown’
Mejor Dance Performance (Grupo Femenino)
- aespa – ‘Whiplash’
- BABYMONSTER – ‘DRIP’
- BLACKPINK – ‘JUMP’
- ILLIT – ‘Cherish (My Love)’
- IVE – ‘REBEL HEART’
- LE SSERAFIM – ‘HOT’
Mejor Solo Vocal
- Doyoung – ‘Memory’
- Lee Mu Jin – ‘Coming of Age Story’
- Rosé – ‘toxic till the end’
- Roy Kim – ‘If You Ask Me What Love Is’
- Taeyeon – ‘Letter To Myself’
Mejor Grupo Vocal
- Davichi – ‘Stitching’
- HIGHLIGHT – ‘Endless Ending’
- MEOVV – ‘DROP TOP’
- TREASURE – ‘YELLOW’
- ZEROBASEONE – ‘Doctor! Doctor!’
Mejor Banda
- CNBLUE – ‘A Sleepless Night’
- DAY6 – ‘Maybe Tomorrow’
- N.Flying – ‘Everlasting’
- QWER – ‘Dear’
- Xdinary Heroes – ‘Beautiful Life’
Mejor Rap & Hip Hop
- BIG Naughty – ‘MUSIC (feat. Lee Chanhyuk)’
- Dynamic Duo and Gummy – ‘Take Care’
- HAON – ‘Skrr (feat. Giselle)’
- pH-1 – ‘Life Is A Movie (feat. Jung Zi So)’
- Tablo and RM – ‘Stop The Rain’
Mejor Colaboración
- G-Dragon – ‘TOO BAD (feat. Anderson .Paak)’
- Jennie and Doechii – ‘ExtraL’
- Mark – ‘Fraktsiya (feat. Lee Young Ji)’
- Rosé and Bruno Mars – ‘APT.’
- V – ‘Winter Ahead (with Park Hyo Shin)’
Mejor OST
- BOYNEXTDOOR – ‘Never Loved This Way Before’ (‘Odd Girl Out’ OST)
- HUNTR/X – ‘GOLDEN’ (‘K-Pop Demon Hunters’ OST)
- Park Hyo Shin – ‘HERO’ (‘Firefighters’ OST)
- Saja Boys – ‘Soda Pop’ (‘K-Pop Demon Hunters’ OST)
- TXT – ‘When the Day Comes’ (‘Resident Playbook’ OST)
Mejor Video Musical
- aespa – ‘Dirty Work’
- ALLDAY PROJECT – ‘FAMOUS’
- BLACKPINK – ‘JUMP’
- Jennie – ‘ZEN’
- Lee Chanhyuk – ‘Vivid LaLa Love’
Mejor Coreografía
- aespa – ‘Whiplash’
- ALLDAY PROJECT – ‘WICKED’
- CORTIS – ‘GO!’
- G-Dragon – ‘TOO BAD (feat. Anderson .Paak)’
- Jennie – ‘like JENNIE’
Artista del Año
- aespa
- AHOF
- ALLDAY PROJECT
- Baby DONT Cry
- BABYMONSTER
- Baekhyun
- BOYNEXTDOOR
- CLOSE YOUR EYES
- CORTIS
- ENHYPEN
- G-Dragon
- Hearts2Hearts
- (G)I-DLE
- IDID
- IVE
- izna
- j-hope
- Jennie
- Jin
- Jisoo
- KickFlip
- KiiiKiii
- LE SSERAFIM
- Mark
- RIIZE
- Rosé
- SEVENTEEN
- Stray Kids
- Taeyeon
- TWICE
- TXT
- Yuqi
- ZEROBASEONE
Canción del Año
- aespa – ‘Dirty Work’
- aespa – ‘Whiplash’
- ALLDAY PROJECT – ‘FAMOUS’
- ALLDAY PROJECT – ‘WICKED’
- BABYMONSTER – ‘DRIP’
- BIG Naughty – ‘MUSIC (feat. Lee Chanhyuk)’
- BLACKPINK – ‘JUMP’
- BOYNEXTDOOR – ‘IF I SAY, I LOVE YOU’
- BOYNEXTDOOR – ‘Never Loved This Way Before’
- CNBLUE – ‘A Sleepless Night’
- CORTIS – ‘GO!’
- Davichi – ‘Stitching’
- DAY6 – ‘Maybe Tomorrow’
- Dayoung – ‘body’
- Doyoung – ‘Memory’
- Dynamic Duo and Gummy – ‘Take Care’
- G-Dragon – ‘TOO BAD (feat. Anderson .Paak)’
- HAON – ‘Skrr (feat. Giselle)’
- HIGHLIGHT – ‘Endless Ending’
- HUNTR/X – ‘GOLDEN’
- ILLIT – ‘Cherish (My Love)’
- IVE – ‘REBEL HEART’
- j-hope – ‘MONA LISA’
- Jennie – ‘like JENNIE’
- Jennie – ‘ZEN’
- Jennie and Doechii – ‘ExtraL’
- Jisoo – ‘earthquake’
- Kai – ‘Wait On Me’
- Karina – ‘UP’
- Key – ‘HUNTER’
- LE SSERAFIM – ‘HOT’
- Lee Chanhyuk – ‘Vivid LaLa Love’
- Lee Mu Jin – ‘Coming of Age Story’
- Mark – ‘1999’
- Mark – ‘Fraktsiya (feat. Lee Young Ji)’
- MEOVV – ‘DROP TOP’
- Minnie – ‘HER’
- N.Flying – ‘Everlasting’
- NCT DREAM – ‘WHEN I’M WITH YOU’
- NCT WISH – ‘poppop’
- Park Hyo Shin – ‘HERO’
- pH-1 – ‘Life Is A Movie (feat. Jung Zi So)’
- PLAVE – ‘Dash’
- QWER – ‘Dear’
- RIIZE – ‘Fly Up’
- Rosé – ‘toxic till the end’
- Rosé and Bruno Mars – ‘APT.’
- Roy Kim – ‘If You Ask Me What Love Is’
- Saja Boys – ‘Soda Pop’
- SEVENTEEN – ‘THUNDER’
- Tablo and RM – ‘Stop The Rain’
- Taeyeon – ‘Letter To Myself’
- TREASURE – ‘YELLOW’
- TWS – ‘Countdown’
- TXT – ‘When the Day Comes’
- V – ‘Winter Ahead (with Park Hyo Shin)’
- Xdinary Heroes – ‘Beautiful Life’
- ZEROBASEONE – ‘Doctor! Doctor!’
Álbum del Año
- aespa – ‘Whiplash’
- ATEEZ – ‘GOLDEN HOUR : Part.2’
- BABYMONSTER – ‘DRIP’
- Baekhyun – ‘Essence of Reverie’
- BOYNEXTDOOR – ‘No Genre’
- ENHYPEN – ‘DESIRE : UNLEASH’
- G-Dragon – ‘Übermensch’
- (G)I-DLE – ‘We are’
- IVE – ‘IVE EMPATHY’
- Jin – ‘Happy’
- NCT DREAM – ‘DREAMSCAPE’
- NCT WISH – ‘COLOR’
- PLAVE – ‘Caligo Pt.1’
- RIIZE – ‘ODYSSEY’
- SEVENTEEN – ‘SPILL THE FEELS’
- Stray Kids – ‘KARMA’
- TXT – ‘The Star Chapter: TOGETHER’
- ZEROBASEONE – ‘NEVER SAY NEVER’
