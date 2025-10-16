Twice hizo historia: se convirtió en el primer grupo femenino k-pop en debutar en el Victoria’s Secret Fashion Show

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se celebró el último miércoles 15 de octubre de 2025. (Fuente: redes sociales)

Las nueve integrantes del grupo surcoreano marcaron un antes y un después al presentarse en la pasarela de Nueva York.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se celebró el último 15 de octubre, marcando un hito significativo más allá de sus tradicionales ángeles, modelos y asistentes VIP.

Twice se convierte en el primer grupo femenino de K-Pop en un Victoria’s Secret Fashion Show

Este año, el famoso grupo surcoreano de k-pop Twice hizo historia al convertirse nada menos que en el primer grupo femenino coreano en presentarse en este emblemático evento.

La expectativa entre los fans de Twice y la comunidad global del K-pop fue alta, especialmente ante la duda inicial sobre si todas las integrantes participarían. Finalmente, solo cuatro miembros —Nayeon, Jihyo, Tzuyu y Momo— desfilaron y ofrecieron su actuación en el escenario.

Twice cantó ‘This is for’ y ‘Strategy’

Durante su presentación, las artistas interpretaron dos temas: ‘This is for’ y ‘Strategy’. Su vestuario combinó sujetadores y faldas coordinadas con botas a juego, llevando la estética del desfile a un nuevo nivel y desafiando los límites tradicionales del show.

(Fuente: DIFUSIÓN)

Este momento se posiciona como una de las actuaciones más importantes en la historia del Victoria’s Secret Fashion Show, no solo por la magnitud y producción del escenario, sino también por el simbolismo de la participación de Twice junto a grandes estrellas del pop y figuras de Hollywood.

Twice, formado en 2015 por la agencia JYP Entertainment a través del programa de reality show Sixteen, está compuesto por nueve integrantes: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!