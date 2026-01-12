EJAE y su conmovedor discurso tras ganar un Globo de Oro por ‘Golden’ de Las guerreras del K-pop 

EJAE explicó que encontró refugio en la música y la composición. Foto: captura TikTok

La surcoreana EJAE no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia de premiación, donde abrió su corazón y reveló que en el pasado fue “rechazada” por la industria musical de su país.

La noche del domingo 11 de enero marcó un hito para la música asiática. La canción ‘Golden’, parte de una película animada, se convirtió en la primera producción de K-pop en ganar el Globo de Oro a la mejor canción original. El tema es interpretado por HUNTR/X, grupo conformado por EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, y fue premiado gracias al trabajo de sus compositores y letristas, quienes lograron un éxito histórico.

EJAE y su emotivo discurso en los Globos de Oro 2026

Durante el discurso de agradecimiento, EJAE, cuyo nombre real es Kim Eun-Jae, compartió un mensaje cargado de emoción. La artista habló sobre el rechazo y cómo este la llevó a reencontrarse con su verdadero camino. Contó que trabajó “incansablemente durante 10 años” desde niña para convertirse en idol del K-pop, pero que terminó “rechazada y decepcionada” al escuchar que su “voz no era lo suficientemente buena”.

Lejos de rendirse, EJAE explicó que encontró refugio en la música y la composición. “Así que me apoyé en las canciones y la música para superarlo, y ahora estoy aquí como cantante y compositora”, expresó con orgullo. También aseguró que formar parte de “Golden” es especial porque ayuda a muchas personas a enfrentar sus propios miedos y aceptarse tal como son.

La cantante dedicó el premio a quienes han vivido experiencias similares. “Este premio es para las personas a quienes les cerraron puertas”, dijo. Además, dejó un mensaje inspirador al afirmar: “Puedo decir con confianza que el rechazo es redirección. Nunca es demasiado tarde para brillar como naciste para hacerlo”.



(Fuente: TNT)

El fenómeno de ‘Golden’ de Las guerreras del K-pop

+ La canción lideró el Billboard Hot 100 durante ocho semanas consecutivas y consolidó a HUNTR/X como una de las grandes sorpresas del año. A finales de ese mismo año, las integrantes confesaron a Billboard que todavía se pellizcaban para creer que todo lo que estaban viviendo era real.