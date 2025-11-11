HyunA, famosa cantante de k-pop, se desmayó en pleno concierto: ¿qué ocurrió?

HyunA pidió perdón a sus fans y prometió cuidarse. Foto: Instagram

La popular cantante de k-pop, HyunA, alarmó a sus fans tras desmayarse durante un concierto en China. Te contamos qué pasó.

La popular cantante surcoreana HyunA vivió un momento de gran preocupación durante su presentación en el festival Waterbomb Macau 2025, realizado el 9 de noviembre en China. La artista, conocida mundialmente como la reina sexy del K-pop, se desmayó repentinamente mientras interpretaba uno de sus mayores éxitos, “Bubble Pop!”, ante miles de seguidores.

¿Por qué se desmayó HyunA?

El espectáculo se desarrollaba con energía y entusiasmo, con HyunA desplegando su característico carisma y talento sobre el escenario. Sin embargo, en cuestión de segundos, la emoción se transformó en angustia cuando la cantante perdió el equilibrio y cayó al suelo, dejando a todos los presentes en shock.

El concierto fue suspendido de inmediato, y los miembros del equipo de producción corrieron a auxiliarla. Según testigos, la artista de 33 años quedó inconsciente por varios minutos, y todo el incidente fue captado por los asistentes, quienes compartieron rápidamente los videos en redes sociales, volviéndose virales en cuestión de horas.

Posteriormente, medios locales informaron que el desmayo podría haber estado relacionado con el estricto régimen alimenticio que HyunA habría seguido en las últimas semanas para bajar de peso. Los fans no tardaron en expresar su preocupación al notar que la cantante lucía visiblemente más delgada y fatigada durante su presentación.

Esta no sería la primera vez que la intérprete sufre un episodio similar. En una entrevista televisiva anterior, HyunA confesó que ha padecido síncope vasovagal, una condición que provoca desmayos por baja presión arterial o ritmo cardíaco, especialmente cuando se combina con dietas extremas o bajo peso corporal.



(Fuente: TikTok)

HyunA pidió perdón a sus fans y prometió cuidarse

Tras recuperarse, la artista decidió comunicarse con sus seguidores a través de un mensaje sincero en el que expresó su arrepentimiento y agradeció el apoyo recibido. “Quería mostrarles una buena imagen, pero creo que no fui profesional. Sinceramente, no recuerdo nada de lo que pasó [...] Lo siento mucho, de verdad, porque muchos fans de Macao vinieron y pagaron por este espectáculo”, escribió HyunA en redes sociales.

En el mismo mensaje, la cantante también prometió cuidar mejor de su salud física y emocional. “De ahora en adelante, trabajaré más duro para mejorar mi condición física y seré constante”, añadió, generando miles de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.