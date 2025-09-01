Fift Harmony se reencontró en el escenario luego de 7 años

El grupo interpretó sus éxitos 'Worth It' y 'Work From Home'. (Fuente: redes sociales)

Normani, Ally Brooke, Dinah Jane y Lauren Jauregui sorprendieron al cantar juntas en concierto de los Jonas Brothers.

Lo que muchos creían imposible finalmente ocurrió. Las integrantes de Fifth Harmony se reencontraron sobre el escenario la noche del último domingo 31 de agosto de 2025, durante el concierto de los Jonas Brothers en el Dos Equis Pavilion de Dallas.

Después de siete años sin presentaciones como grupo, Lauren Jauregui, Normani, Dinah Jane y Ally Brooke ofrecieron una emotiva actuación que revivió algunos de sus mayores éxitos, aunque sin la participación de la quinta integrante, Camila Cabello.

Vestidas con elegantes atuendos negros coordinados, las artistas interpretaron ‘Worth It’ y ‘Work From Home’, acompañadas de una coreografía perfectamente sincronizada que desató la euforia del público. Durante la presentación, Normani, visiblemente conmovida, preguntó a los asistentes: “¿Recuerdan a Fifth Harmony?”.

El momento histórico se volvió viral en redes sociales. Las propias integrantes compartieron imágenes y videos del reencuentro, agradeciendo a los Jonas Brothers por la invitación.

Este reencuentro llega tras meses de especulación, impulsada por la actividad del grupo en X bajo el hashtag #FifthHarmonyFollowSpree, publicaciones recientes de sus integrantes y el renovado interés en sus canciones gracias a TikTok.

¿Por qué no estuvo Camila Cabello en el reencuentro de Fifth Harmony?

Aunque Camila Cabello no estuvo presente debido a compromisos profesionales en Australia, la cantante mantuvo comunicación con sus excompañeras y celebró el momento desde la distancia.

¿Cuándo fue la última presentación de Fifth Harmony antes de distanciarse?

La última actuación oficial de Fifth Harmony se remonta a mayo de 2018, en Hollywood, Florida, después de anunciar una pausa indefinida para enfocarse en proyectos individuales.

