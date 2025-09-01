Taylor Swift y Travis Kelce: este es el impresionante patrimonio combinado de los futuros esposos

Taylor Swift se ha consolidado como una verdadera multimillonaria. Foto: Instagram

El patrimonio acumulado de Taylor Swift y Travis Kelce ha dejado en shock a sus seguidores. Hace poco la pareja anunció su futura boda.

¡Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron que se casan! Hace poco los fans pudieron ver a la pareja en el podcast de los hermanos Kelce, donde la cantante habló de su nuevo álbum y de cómo logró recuperar los derechos de su música. Ese encuentro mostró la complicidad entre ambos y generó gran entusiasmo entre sus seguidores.

Durante la conversación también contaron cómo empezó su historia de amor, recordando los partidos de la NFL a los que Swift asistía para apoyar a su ahora prometido. Finalmente, el 26 de agosto anunciaron su compromiso, noticia que llenó de alegría a sus fans y despertó la curiosidad por conocer el patrimonio que ambos han acumulado.

¿A cuánto asciende el patrimonio acumulado de Taylor Swift y Travis Kelce?

Taylor Swift, quien lanzará su duodécimo álbum en octubre, se ha consolidado como una verdadera multimillonaria. La artista hizo historia al convertirse en la primera en aparecer en la lista de multimillonarios de Forbes gracias, principalmente, a sus ingresos por música y conciertos. Según la revista, “para agosto de 2025, Forbes estima su patrimonio neto en $1.6 billones”. De esa cifra, unos $800 millones provienen de regalías y giras, $600 millones corresponden al valor de su catálogo musical y $110 millones a sus inversiones en bienes raíces.

El impacto de la gira Eras Tour fue clave para este crecimiento económico. Con 149 presentaciones entre marzo de 2023 en Glendale, Arizona, y diciembre de 2024 en Vancouver, Canadá, el tour rompió todos los récords. “La gira recaudó $2,080 millones de dólares y convocó a más de 10 millones de fanáticos”, lo que la convirtió en la más exitosa de toda la historia.



(Foto: Instagram)

Por su parte, Travis Kelce también ha construido una sólida fortuna gracias a su destacada carrera deportiva. El jugador de los Kansas City Chiefs ha ganado tres Super Bowls (2020, 2023 y 2024), logros que fortalecieron su prestigio en la NFL. De acuerdo con Celebrity Net Worth, “Travis Kelce tiene un patrimonio neto estimado de 90 millones de dólares”, cifra que proviene de su salario como jugador, contratos de patrocinio y la alianza que llevó su podcast New Heights a Amazon. De esta manera, ambos superan un patrimonio neto de más de 1.600 millones de dólares.

¿Cuál es el precio del anillo de compromiso de Taylor Swift?

Aunque no se ha revelado el precio exacto, expertos en joyería calculan que un diamante de corte brillante Old Mine, como el que luce Taylor Swift, podría estar valorizado entre 300 mil y 500 mil dólares, dependiendo de factores como el tamaño en quilates y la pureza de la piedra.

Al tratarse de una joya hecha a la medida por una diseñadora reconocida, no sería sorprendente que su costo real esté muy cerca del medio millón de dólares, e incluso que lo supere por su exclusividad y elaboración personalizada.