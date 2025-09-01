Lady Gaga vuelve a los MTV VMAs tras cinco años de ausencia: ¿cuándo será?

MTV anunció en sus redes sociales que Lady Gaga fue la última incorporación a la lista de artistas confirmados de los VMAs 2025. (Fuente: redes sociales)

Los fanáticos de Lady Gaga son los más felices tras conocerse que la famosa cantante volverá al evento e incluso está nominada en 12 categorías.

Lady Gaga se prepara para ofrecer una de las presentaciones más esperadas de la 42ª edición de los MTV Video Music Awards (VMAs), que se celebrará el próximo 7 de septiembre de 2025 en el UBS Arena de Nueva York. Este regreso marca su primera actuación en los VMAs en cinco años, consolidando uno de los momentos más anticipados de la gala.

La artista lidera el listado de nominaciones con 12 menciones, incluyendo Artista del Año, Mejor Álbum por Mayhem, Video del Año y Canción del Año por 'Die With a Smile', su colaboración con Bruno Mars.

Un año de grandes hitos para Lady Gaga

Desde el lanzamiento de Mayhem en marzo, Gaga ha tenido una agenda intensa: fue anfitriona e invitada musical en Saturday Night Live, inauguró el festival Coachella 2025 y actualmente recorre el mundo con su gira The Mayhem Ball, reconocida por su espectacularidad escénica y producción visual de alto nivel.

Actuaciones confirmadas en los VMAs 2025

Además de Lady Gaga, el escenario recibirá a Doja Cat, Post Malone, Conan Gray, Tate McRae, Jelly Roll, J Balvin con DJ Snake, Sabrina Carpenter, Alex Warren, Sombr y más artistas de renombre internacional.

Mariah Carey será homenajeada con el Video Vanguard Award, mientras que Ricky Martin y Busta Rhymes recibirán el Latin Icon Award y el Rock the Bells Visionary Award, respectivamente. La ceremonia será conducida por LL Cool J y transmitida por CBS, MTV y Paramount+.

¿Quiénes son los artistas más nominados a los VMAs 2025?

Los fanáticos pueden votar en línea en 19 categorías hasta el 5 de septiembre. La votación para Mejor Artista Nuevo permanecerá abierta hasta el momento del show.

Entre los nominados, Lady Gaga y Bruno Mars lideran con 12 y 11 menciones, seguidos por Kendrick Lamar (10), ROSÉ y Sabrina Carpenter (8), Ariana Grande y The Weeknd (7), y Billie Eilish (6).

En el apartado latino, Bad Bunny destaca como el más nominado, con menciones a Mejor Artista Latino del Año, Mejor Álbum por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' y Mejor Video en Formato Largo por el mismo proyecto.

