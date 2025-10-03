Rapero Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado a 4 años de cárcel

El famoso artista se encuentra actualmente en prisión. (Fuente: redes sociales)

El famoso productor y rapero Sean ‘Diddy’ Combs fue condenado este viernes por la corte federal de Manhattan.

Sean ‘Diddy’ Combs, reconocido productor musical y exrapero, ha sido sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos relacionados con el transporte para ejercer la prostitución. La resolución se produjo después de un juicio que se extendió por ocho semanas en la corte federal de Manhattan.

Sean 'Diddy' Combs sentenciado a 4 años de prisión

Además de la condena, Diddy deberá pagar una multa de 500,000 dólares, parte de la cual cubrirá los costos de su encarcelamiento. El juez Arun Subramanian decidió no imponer indemnización alguna en el proceso.

Sean 'Diddy' Combs: Fiscalía pedía 11 años de cárcel

Con 55 años, el artista aún tiene la opción de apelar la sentencia. La defensa había solicitado una reducción de la pena a 14 meses, equivalente al tiempo que Combs ha permanecido bajo custodia desde septiembre de 2024. Por su parte, la Fiscalía había pedido una condena mucho más severa, de 11 años y tres meses.

Esta sentencia representa un duro golpe para la carrera de Sean ‘Diddy’ Combs, quien durante décadas fue considerado uno de los magnates más influyentes en la industria musical de Estados Unidos.

Los cargos se relacionan con el traslado de sus entonces parejas sentimentales, Cassie Ventura y otra mujer identificada como Jane, así como de acompañantes masculinos, para participar en actos sexuales a cambio de dinero, según la acusación.

Cabe recordar que, en una carta enviada al juez el jueves previo a la sentencia, el empresario pidió perdón y solicitó "misericordia", expresando estar "destrozado" por sus acciones, las cuales atribuyó a haberse "perdido en las drogas y los excesos".

