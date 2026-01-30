Grammy 2026: ¿a qué hora comienza y dónde ver EN VIVO la premiación?

Los premios Grammy 2026 se realizará el domingo 1 de febrero. (Foto: Grammy Awards)

Conoce AQUÍ dónde ver toda la premiación de los Grammy 2026 EN VIVO y a qué hora inicia la ceremonia.

Cada vez falta menos para vivir una de las noches más importantes de la música a nivel mundial. Los Premios Grammy 2026 regresan con su edición número 68, prometiendo reunir a los artistas que marcaron el último año con éxitos que dominaron rankings y escenarios.

Grammy 2026: ¿Cuándo es la premiación?

La esperada ceremonia se llevará a cabo este domingo 1 de febrero de 2026 en el imponente Crypto.com Arena de Los Ángeles, escenario que volverá a llenarse de glamour, emoción y grandes presentaciones en vivo.

Como cada año, la gala congregará a figuras del pop, rock, hip-hop, música latina y géneros alternativos, en un espectáculo que combina premios, performances de alto nivel y momentos que rápidamente se vuelven virales.

¿Dónde ver los Grammy 2026?

Los Grammy 2026 serán transmitidos por CBS para Estados Unidos. En Latinoamérica, el evento será emitido por TNT en televisión por cable y estará disponible vía streaming en HBO Max.

Además, los fans podrán seguir cada detalle previo a la ceremonia, ya que la alfombra roja y la Premiere Ceremony se transmitirán de forma gratuita a través de live.GRAMMY.com y el canal oficial de YouTube de la Academia de la Grabación, calentando motores para una noche inolvidable.

(Foto: Grammy)

¿A qué hora comienza los Grammy 2026?

A continuación, podrás conocer a qué hora comienza los Grammy 2026 de acuerdo al lugar donde te encuentres.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8.00 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10.00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9.00 p.m.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7.00 p.m.