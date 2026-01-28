Justin Bieber regresará al escenario con una presentación especial en los Grammy 2026

Justin Bieber tendrá una presentación especial en los Grammy 2026. (Foto: Justin Bieber/ Instagram)

Tras mantenerse alejado de los escenarios por varios años, Justin Bieber tendrá un show especial en la nueva edición de los Grammy 2026.

El regreso de Justin Bieber a los escenarios se ha convertido en uno de los momentos más esperados por sus fans. El cantante canadiense volverá a presentarse en los Premios Grammy, ceremonia que se realizará el 1 de febrero de 2026 y que promete grandes sorpresas.

Justin Bieber confirma show especial en los Premios Grammy

Justin Bieber llega a esta edición con cuatro nominaciones en diversas categorías. Entre ellas destacan 'álbum del año' y 'mejor álbum pop vocal' con 'Swag', uno de sus trabajos más recientes y con el que ha marcado una nueva etapa en su carrera musical.

En los últimos años, la presencia del artista en grandes espectáculos fue limitada. Tras la cancelación de su gira mundial en el 2022, Justin Bieber solo realizó presentaciones privadas y una aparición especial junto a SZA en 2025.

Durante este tiempo, el cantante se enfocó en la creación de nueva música y en su vida personal junto a su esposa, Hailey Bieber. Además, atravesó una etapa de cambios profesionales tras poner fin a su relación laboral con su histórico representante, Scooter Braun.

La Academia confirmó que Bieber actuará en la gala televisada, donde se espera que interprete el sencillo "Daisies", incluido en Swag. Esta canción también compite como mejor interpretación pop solista.

La ceremonia del 2026 contará además con presentaciones de artistas como Sabrina Carpenter, Pharrell Williams, Olivia Dean y The Marías, entre otros. Además, la conducción estará a cargo de Harry Styles y Doechii.