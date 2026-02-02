Grammy 2026: Justin Bieber dejó en shock a todos al presentarse en ropa interior

Justin Bieber y Hailey Bieber deslumbraron en la alfombra roja. Foto: Instagram

Luego de cuatro años sin presentarse en la gala de los Grammy, Justin Bieber regresó al escenario con una gran y llamativa interpretación de su tema ‘Yukon’.

La gala de los 68th Grammy Awards, realizada este 1 de febrero de 2026, estuvo llena de looks llamativos y moda de alto nivel. Sin embargo, lo que más sorprendió al público no fue un traje extravagante, sino la decisión de Justin Bieber de presentarse sin vestuario elaborado, un momento que dejó a todos en silencio.

El cantante, quien llegó a la ceremonia con cuatro nominaciones, entre ellas Álbum del Año por su disco SWAG, demostró que no necesita grandes escenografías ni efectos visuales para captar la atención. Su presencia y talento bastaron para dominar uno de los escenarios más importantes de la música.

La llamativa presentación de Justin Bieber en los Grammy 2026

Lejos de las coreografías complejas y los sonidos electrónicos, Bieber apostó por una presentación sencilla que recordó sus primeros años en la industria. Subió al escenario usando solo boxer shorts y una guitarra eléctrica, mostrando una versión más directa y madura de sí mismo.

Durante su actuación interpretó 'Yukon', tema nominado a Mejor Interpretación R&B, utilizando pedales de bucle, una técnica que le permitió crear sonidos en vivo. Este recurso, popularizado por artistas como Ed Sheeran, ya lo había explorado recientemente junto a Mk.gee.



(Foto: Instagram Grammy)

Justin Bieber y Hailey Bieber deslumbraron en la alfombra roja

Antes de su llamativa presentación, Justin Bieber y Hailey Bieber se robaron la atención en la alfombra roja al aparecer con un accesorio en común que rápidamente se volvió tendencia. Ambos llevaron un pin llamado ‘ICE OUT’, una joya exclusiva que Justin se quitó poco antes de subir al escenario. Mientras él optó por una propuesta provocadora durante su show, Hailey destacó por su estilo sobrio y elegante desde el público, reafirmando juntos su estatus como una de las parejas más influyentes del espectáculo.