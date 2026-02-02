Grammy 2026: los mejores looks de las celebridades en la alfombra roja

Justin Bieber, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, entre otras celebridades desfilaron por la alfombra roja. (Foto: MTV/ Twitter)

Justin Bieber, Katseye, Billie Eilish, Chappell Roan entre otras celebridades desfilaron por la afombra roja con sus mejores trajes de gala.

La 68.ª edición de los Premios Grammy congrega a las grandes estrellas de la música en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. El evento vuelve a convertirse en uno de los encuentros más importantes de la industria a nivel mundial.

Como es tradición, la alfombra roja acapara miradas, ya que las celebridades lucen estilos innovadores, propuestas audaces y referencias a las tendencias de la moda internacional.

Grammys 2026: alfrombra roja de la 68 edición