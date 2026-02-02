Grammy 2026: los mejores looks de las celebridades en la alfombra roja

Justin Bieber, Katseye, Billie Eilish, Chappell Roan entre otras celebridades desfilaron por la afombra roja con sus mejores trajes de gala.
La 68.ª edición de los Premios Grammy congrega a las grandes estrellas de la música en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. El evento vuelve a convertirse en uno de los encuentros más importantes de la industria a nivel mundial.
Como es tradición, la alfombra roja acapara miradas, ya que las celebridades lucen estilos innovadores, propuestas audaces y referencias a las tendencias de la moda internacional.
Grammys 2026: alfombra roja de la 68 edición
Justin Bieber apostó por la sobriedad con un traje negro de corte oversize, compuesto por un saco de hombros marcados y pantalones holgados. El artista completó su look con una camiseta negra básica, logrando una imagen relajada, moderna y elegante.
Por su parte, las seis integrantes de Katseye brillaron con vestidos largos en tonos blanco y plateado, donde resaltaron las transparencias, el encaje y los detalles de pedrería. Algunas optaron por diseños con aberturas laterales, mientras que otras combinaron faldas extensas con tops tipo bustier o crop top, acompañados de joyería plateada y peinados sueltos.
Billie Eilish también llamó la atención al lucir un conjunto a medida de Hodakova, acompañado de un peinado pulido y maquillaje suave. En contraste, Chappell Roan sorprendió con un vestido personalizado de Mugler, una propuesta atrevida que destacó por su carácter provocador y original.
Finalmente, Miley Cyrus y Rosé cerraron la noche con estilos igualmente impactantes. Cyrus lució un conjunto de cuero de Celine con detalles dorados e iniciales integradas al diseño, mientras que Rosé deslumbró con un minivestido negro sin tirantes y un drapeado blanco, complementado con joyas.
