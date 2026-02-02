En Vivo

Grammy 2026: los mejores looks de las celebridades en la alfombra roja

Domingo, 1 de febrero de 2026 20:02

Justin Bieber, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, entre otras celebridades desfilaron por la alfombra roja. (Foto: MTV/ Twitter)

Justin Bieber, Katseye, Billie Eilish, Chappell Roan entre otras celebridades desfilaron por la afombra roja con sus mejores trajes de gala.

La 68.ª edición de los Premios Grammy congrega a las grandes estrellas de la música en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. El evento vuelve a convertirse en uno de los encuentros más importantes de la industria a nivel mundial.

Como es tradición, la alfombra roja acapara miradas, ya que las celebridades lucen estilos innovadores, propuestas audaces y referencias a las tendencias de la moda internacional.

Grammys 2026: alfrombra roja de la 68 edición

Justin Bieber apostó por la sobriedad con un traje negro de corte oversize, compuesto por un saco de hombros marcados y pantalones holgados. El artista completó su look con una camiseta negra básica, logrando una imagen relajada, moderna y elegante.

Por su parte, las seis integrantes de Katseye brillaron con vestidos largos en tonos blanco y plateado, donde resaltaron las transparencias, el encaje y los detalles de pedrería. Algunas optaron por diseños con aberturas laterales, mientras que otras combinaron faldas extensas con tops tipo bustier o crop top, acompañados de joyería plateada y peinados sueltos.

(FOTO: MTV)

Billie Eilish también llamó la atención al lucir un conjunto a medida de Hodakova, acompañado de un peinado pulido y maquillaje suave. En contraste, Chappell Roan sorprendió con un vestido personalizado de Mugler, una propuesta atrevida que destacó por su carácter provocador y original.

(FOTO: MTV)

Finalmente, Miley Cyrus y Rosé cerraron la noche con estilos igualmente impactantes. Cyrus lució un conjunto de cuero de Celine con detalles dorados e iniciales integradas al diseño, mientras que Rosé deslumbró con un minivestido negro sin tirantes y un drapeado blanco, complementado con joyas.

