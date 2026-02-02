Grammy 2026: Kendrick Lamar, Lady Gaga y la lista completa de todos los ganadores de la gala 

Los Grammy Awards 2026 reunió a varios de los artistas que marcaron el último año musical. Foto: Instagram

Un resumen completo de los artistas, álbumes, canciones y videos que se llevaron a casa los trofeos de los Grammy 2026.

La 68.ª edición de los Premios Grammy tuvo lugar en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, ceremonia en la que se celebró lo mejor de la música del 2026. La conducción volvió a estar a cargo de Trevor Noah, quien asumió el rol de anfitrión por sexta y última vez, además de participar como productor ejecutivo del evento.

El escenario principal contó con presentaciones de importantes figuras de la industria musical. Artistas como Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator ofrecieron shows destacados, a los que se sumaron Rosé, integrante de BLACKPINK, y Bruno Mars, quien interpretó su exitoso tema ‘APT’.

Por su parte, la ceremonia reunió a un variado grupo de presentadores que incluyó tanto a leyendas de la música como a referentes actuales del pop y el entretenimiento. Entre ellos estuvieron Harry Styles, Doechii, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah, Teyana Taylor y Marcello Hernández.

Kendrick Lamar y Lady Gaga fueron los más ganadores de la noche

Los grandes protagonistas de esta edición de los Grammy fueron Bad Bunny y Kendrick Lamar, quienes se consolidaron como los artistas más ganadores de la noche. Por su parte, Kendrick Lamar dominó las categorías de rap al llevarse varios galardones, entre ellos Grabación del Año por ‘Luther’ junto a SZA, Mejor Interpretación de Rap Melódico, Mejor Canción de Rap y Mejor Álbum de Rap con ‘GNX’, reafirmando su liderazgo en la música urbana internacional.

La tercera artista más ganadora de la noche fue Lady Gaga, quien destacó en las categorías de pop y dance al llevarse dos premios Grammy. La cantante ganó Mejor Álbum de Pop Vocal por ‘Mayhem’ y Mejor Grabación Pop Dance con ‘Abracadabra.

Lista completa de los ganadores de los Grammy 2026

Premios generales

Álbum del Año

'Debí tirar más fotos' - Bad Bunny

Grabación del Año

'Luther' - Kendrick Lamar With SZA

Canción del Año

Ganador: ‘Wildflower’ – Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor Artista Revelación

Ganador: Olivia Dean

Productor del Año (Música No Clásica)

Ganador: Cirkut

Compositor del Año (Música No Clásica)

Ganador: Amy Allen

Pop y dance

Mejor Interpretación Pop – Solista

Ganador: ‘Messy’ – Lola Young

Mejor Interpretación Pop – Dúo/Grupo

Ganador: ‘Defying Gravity’ – Cynthia Erivo y Ariana Grande

Mejor Álbum de Pop Vocal

Ganador: ‘Mayhem’ – Lady Gaga

Mejor Grabación Dance/Electrónica

Ganador: ‘End of Summer’ – Tame Impala

Mejor Grabación Pop Dance

Ganador: ‘Abracadabra’ – Lady Gaga

Mejor Álbum de Dance/Electrónico

Ganador: ‘Eusexua’ – FKA twigs

Mejor Grabación Remezclada

Ganador: ‘Abracadabra (Gesaffelstein Remix)’ – Gesaffelstein, remezclador (Lady Gaga, Gesaffelstein)

Rock y alternativa

Mejor Interpretación de Rock

Ganador: Información no especificada

Mejor Interpretación de Metal

Ganador: ‘Birds’ – Turnstile

Mejor Canción de Rock

Ganador: ‘As Alive as You Need Me to Be’ – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)

Mejor Álbum de Rock

Ganador: ‘Never Enough’ – Turnstile

Mejor Interpretación de Música Alternativa

Ganador: ‘Alone’ – The Cure

Mejor Álbum de Música Alternativa

Ganador: ‘Songs of a Lost World’ – The Cure

R&B

Mejor Interpretación de R&B

Ganador: ‘Folded’ – Kehlani

Mejor Interpretación de R&B Tradicional

Ganador: ‘Vibes Don’t Lie’ – Leon Thomas

Mejor Canción de R&B

Ganador: ‘Folded’ – Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)

Mejor Álbum de R&B Progresivo

Ganador: ‘Bloom’ – Durand Bernarr

Mejor Álbum de R&B

Ganador: ‘Mutt’ – Leon Thomas

Rap

Mejor Interpretación de Rap

Ganador: ‘Chains & Whips’ – Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

Mejor Interpretación de Rap Melódico

Ganador: ‘Luther’ – Kendrick Lamar con SZA

Mejor Canción de Rap

Ganador: ‘TV Off’ – Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)

Mejor Álbum de Rap

Ganador: ‘GNX’ – Kendrick Lamar

Jazz

Mejor Interpretación de Jazz

Ganador: ‘Windows – Live’ – Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade

Mejor Álbum Vocal de Jazz

Ganador: ‘Portrait’ – Samara Joy

Mejor Álbum Instrumental de Jazz

Ganador: ‘Southern Nights’ – Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore

Mejor Álbum de un Conjunto Grande de Jazz

Ganador: ‘Without Further Ado, Vol. 1’ – Christian McBride Big Band

Mejor Álbum de Jazz Latino

Ganador: ‘A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole’ – Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro

Mejor Álbum de Jazz Alternativo

Ganador: ‘Live-Action’ – Nate Smith

Latino

Mejor Álbum de Pop Latino

Ganador: ‘Cancionera’ – Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Música Urbana

Ganador: ‘Debí Tirar Más Fotos’ – Bad Bunny

Mejor Álbum Rock o Alternativo Latino

Ganador: ‘Papota’ – Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)

Ganador: ‘Palabra De To’s (Seca)’ – Carín León

Mejor Álbum Tropical Latino

Ganador: ‘Raíces’ – Gloria Estefan

Roots, global y reggae

Mejor Interpretación de Música Global

Ganador: ‘EoO’ – Bad Bunny

Mejor Interpretación de Música Africana

Ganador: ‘Push 2 Start’ – Tyla

Mejor Álbum de Música Global

Ganador: ‘Caetano e Bethânia Ao Vivo’ – Caetano Veloso y Maria Bethânia

Mejor Álbum de Reggae

Ganador: ‘Blxxd & Fyah’ – Keznamdi

Bandas sonoras y visuales

Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales

Ganador: ‘Sinners’ – Varios artistas

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales

Ganador: ‘Sinners’ – Ludwig Göransson, compositor

Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos

Ganador: ‘Sword of the Sea’ – Austin Wintory, compositor

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

Ganador: ‘Golden’ – KPop Demon Hunters, Ejae y Mark Sonnenblick, compositores

Mejor Video Musical

Ganador: ‘Anxiety’ – Doechii

Mejor Película Musical

Ganador: ‘Música de John Williams’ – John Williams