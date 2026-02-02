Grammy 2026: Kendrick Lamar, Lady Gaga y la lista completa de todos los ganadores de la gala 

Un resumen completo de los artistas, álbumes, canciones y videos que se llevaron a casa los trofeos de los Grammy 2026.
La 68.ª edición de los Premios Grammy tuvo lugar en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, ceremonia en la que se celebró lo mejor de la música del 2026. La conducción volvió a estar a cargo de Trevor Noah, quien asumió el rol de anfitrión por sexta y última vez, además de participar como productor ejecutivo del evento.
El escenario principal contó con presentaciones de importantes figuras de la industria musical. Artistas como Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator ofrecieron shows destacados, a los que se sumaron Rosé, integrante de BLACKPINK, y Bruno Mars, quien interpretó su exitoso tema ‘APT’.
Por su parte, la ceremonia reunió a un variado grupo de presentadores que incluyó tanto a leyendas de la música como a referentes actuales del pop y el entretenimiento. Entre ellos estuvieron Harry Styles, Doechii, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah, Teyana Taylor y Marcello Hernández.
PUEDES VER: Grammy 2026: Justin Bieber dejó en shock a todos al presentarse en ropa interior
Kendrick Lamar y Lady Gaga fueron los más ganadores de la noche
Los grandes protagonistas de esta edición de los Grammy fueron Bad Bunny y Kendrick Lamar, quienes se consolidaron como los artistas más ganadores de la noche. Por su parte, Kendrick Lamar dominó las categorías de rap al llevarse varios galardones, entre ellos Grabación del Año por ‘Luther’ junto a SZA, Mejor Interpretación de Rap Melódico, Mejor Canción de Rap y Mejor Álbum de Rap con ‘GNX’, reafirmando su liderazgo en la música urbana internacional.
La tercera artista más ganadora de la noche fue Lady Gaga, quien destacó en las categorías de pop y dance al llevarse dos premios Grammy. La cantante ganó Mejor Álbum de Pop Vocal por ‘Mayhem’ y Mejor Grabación Pop Dance con ‘Abracadabra.
PUEDES VER: Justin Bieber mostró su enorme tatuaje del rostro de su esposa Hailey en los Grammy 2026
Lista completa de los ganadores de los Grammy 2026
Premios generales
Álbum del Año
- 'Debí tirar más fotos' - Bad Bunny
Grabación del Año
- 'Luther' - Kendrick Lamar With SZA
Canción del Año
- Ganador: ‘Wildflower’ – Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor Artista Revelación
- Ganador: Olivia Dean
Productor del Año (Música No Clásica)
- Ganador: Cirkut
Compositor del Año (Música No Clásica)
- Ganador: Amy Allen
Pop y dance
Mejor Interpretación Pop – Solista
- Ganador: ‘Messy’ – Lola Young
Mejor Interpretación Pop – Dúo/Grupo
- Ganador: ‘Defying Gravity’ – Cynthia Erivo y Ariana Grande
Mejor Álbum de Pop Vocal
- Ganador: ‘Mayhem’ – Lady Gaga
Mejor Grabación Dance/Electrónica
- Ganador: ‘End of Summer’ – Tame Impala
Mejor Grabación Pop Dance
- Ganador: ‘Abracadabra’ – Lady Gaga
Mejor Álbum de Dance/Electrónico
- Ganador: ‘Eusexua’ – FKA twigs
Mejor Grabación Remezclada
- Ganador: ‘Abracadabra (Gesaffelstein Remix)’ – Gesaffelstein, remezclador (Lady Gaga, Gesaffelstein)
Rock y alternativa
Mejor Interpretación de Rock
- Ganador: Información no especificada
Mejor Interpretación de Metal
- Ganador: ‘Birds’ – Turnstile
Mejor Canción de Rock
- Ganador: ‘As Alive as You Need Me to Be’ – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
Mejor Álbum de Rock
- Ganador: ‘Never Enough’ – Turnstile
Mejor Interpretación de Música Alternativa
- Ganador: ‘Alone’ – The Cure
Mejor Álbum de Música Alternativa
- Ganador: ‘Songs of a Lost World’ – The Cure
R&B
Mejor Interpretación de R&B
- Ganador: ‘Folded’ – Kehlani
Mejor Interpretación de R&B Tradicional
- Ganador: ‘Vibes Don’t Lie’ – Leon Thomas
Mejor Canción de R&B
- Ganador: ‘Folded’ – Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
Mejor Álbum de R&B Progresivo
- Ganador: ‘Bloom’ – Durand Bernarr
Mejor Álbum de R&B
- Ganador: ‘Mutt’ – Leon Thomas
Rap
Mejor Interpretación de Rap
- Ganador: ‘Chains & Whips’ – Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
Mejor Interpretación de Rap Melódico
- Ganador: ‘Luther’ – Kendrick Lamar con SZA
Mejor Canción de Rap
- Ganador: ‘TV Off’ – Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)
Mejor Álbum de Rap
- Ganador: ‘GNX’ – Kendrick Lamar
Jazz
Mejor Interpretación de Jazz
- Ganador: ‘Windows – Live’ – Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
Mejor Álbum Vocal de Jazz
- Ganador: ‘Portrait’ – Samara Joy
Mejor Álbum Instrumental de Jazz
- Ganador: ‘Southern Nights’ – Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore
Mejor Álbum de un Conjunto Grande de Jazz
- Ganador: ‘Without Further Ado, Vol. 1’ – Christian McBride Big Band
Mejor Álbum de Jazz Latino
- Ganador: ‘A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole’ – Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro
Mejor Álbum de Jazz Alternativo
- Ganador: ‘Live-Action’ – Nate Smith
Latino
Mejor Álbum de Pop Latino
- Ganador: ‘Cancionera’ – Natalia Lafourcade
Mejor Álbum de Música Urbana
- Ganador: ‘Debí Tirar Más Fotos’ – Bad Bunny
Mejor Álbum Rock o Alternativo Latino
- Ganador: ‘Papota’ – Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)
- Ganador: ‘Palabra De To’s (Seca)’ – Carín León
Mejor Álbum Tropical Latino
- Ganador: ‘Raíces’ – Gloria Estefan
Roots, global y reggae
Mejor Interpretación de Música Global
- Ganador: ‘EoO’ – Bad Bunny
Mejor Interpretación de Música Africana
- Ganador: ‘Push 2 Start’ – Tyla
Mejor Álbum de Música Global
- Ganador: ‘Caetano e Bethânia Ao Vivo’ – Caetano Veloso y Maria Bethânia
Mejor Álbum de Reggae
- Ganador: ‘Blxxd & Fyah’ – Keznamdi
Bandas sonoras y visuales
Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales
- Ganador: ‘Sinners’ – Varios artistas
Mejor Banda Sonora para Medios Visuales
- Ganador: ‘Sinners’ – Ludwig Göransson, compositor
Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos
- Ganador: ‘Sword of the Sea’ – Austin Wintory, compositor
Mejor Canción Escrita para Medios Visuales
- Ganador: ‘Golden’ – KPop Demon Hunters, Ejae y Mark Sonnenblick, compositores
Mejor Video Musical
- Ganador: ‘Anxiety’ – Doechii
Mejor Película Musical
- Ganador: ‘Música de John Williams’ – John Williams
¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!