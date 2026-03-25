Hannah Montana 20 años: fans quedan en 'shock' al ver cómo luce la casa de la familia Stewart

Diversos fans de Hannah Montana quedaron en 'shock' al ver cómo luce la casa de la familia Stewart. (Foto: Disney)

El aniversario 20 de Hannah Montana hizo que miles de fans busquen conocer cómo está actualmente la casa de la familia Stewart.

En medio del 20 aniversario de Hannah Montana, Miley Cyrus participó en un especial conmemorativo en colaboración con Disney+, que está disponible desde el 24 de marzo. Durante este proyecto, la artista reflexionó sobre el impacto que tuvo la serie tanto en su carrera como en toda una generación.

Uno de los elementos más recordados de la producción es la casa de la familia Stewart, que en la ficción aparecía frente al mar. En la vida real, esta propiedad se encuentra en Malibu, específicamente en la zona de Broad Beach Road.

¿Cómo luce la casa de Hannah Montana 20 años después?

La casa de Hannah Montana tiene un estilo Cape Cod, ubicada en un terreno privilegiado con acceso directo a la playa. La vivienda cuenta con impresionantes vistas al océano desde varias de sus habitaciones, así como desde sus terrazas y balcones.

Según datos de plataformas inmobiliarias, la propiedad dispone de siete habitaciones, ocho baños, tres salas de estar, cuatro chimeneas y un garaje con espacio para tres vehículos, todo distribuido en más de 5 mil pies cuadrados.

En la serie, únicamente se utilizó la fachada de la casa como referencia, mientras que los interiores fueron recreados en estudios. Sin embargo, tras su aparición en Hannah Montana, la propiedad continuó siendo utilizada en otras producciones audiovisuales.

(Foto: Difusión)

Entre ellas destacan la serie Big Little Lies, donde fue el hogar del personaje de Reese Witherspoon, así como el programa Selena + Chef conducido por Selena Gomez. Actualmente, la residencia puede alquilarse por aproximadamente 60 mil dólares mensuales o adquirirse por un valor cercano a los 21 millones de dólares.