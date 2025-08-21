¿Harry Styles lanzaría su cuarto álbum de estudio? Esta sería la fecha

El último álbum de Harry Styles fue en el 2022 con la llegada de 'Harry’s House'. (Fuente: redes sociales)

Los fanáticos de Harry Styles están muy emocionados y a la espera de que se confirme el lanzamiento de nueva música de exintegrante de One Direction.

Harry Styles, de 31 años, estaría listo para regresar a la música con un esperado cuarto álbum de estudio que podría llegar a inicios de 2026. Según diversos rumores que circulan en medios especializados y redes sociales, el lanzamiento estaría programado para el primer trimestre del año, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Harry Styles lanzaría su cuarto álbum de estudio

Fuentes cercanas señalan que la nueva música de Harry Styles podría estrenarse entre marzo y abril de 2026, con un sencillo promocional previsto para enero. Este nuevo proyecto marcaría el periodo más largo del artista sin publicar material inédito desde que inició su carrera como solista.

Los fans han estado esperando este regreso desde marzo de 2025, cuando comenzaron las especulaciones sobre un nuevo trabajo discográfico. Sin embargo, hasta ahora Harry Styles no ha ofrecido pistas oficiales ni ha lanzado adelantos musicales, algo que ha generado cierta impaciencia entre sus seguidores más fieles.

El último álbum del cantante británico fue 'Harry’s House' en 2022, con éxitos globales como 'As It Was' y 'Daylight', que dominaron las listas internacionales y consolidaron su lugar como uno de los artistas más influyentes de la última década.

Si los rumores se confirman, el 2026 podría marcar un nuevo capítulo en la carrera de Harry Styles, con un lanzamiento que promete volver a captar la atención de la industria y sus millones de fans en todo el mundo.

