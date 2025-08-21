Isabella Ladera le “peinó” las cejas a Hugo García antes de llegar a exclusiva velada en Miami

Durante la velada, ambos se mostraron relajados, sonrientes y cercanos mientras posaban ante los flashes de los presentes. (Fuente: redes sociales)

Isabella Ladera y Hugo García no han dejado de mostrare juntos desde que el exchico reality viajó a Miami.

En una reciente aparición pública en Miami, la reconocida influencer Isabella Ladera y exnovia del cantante colombiano Beéle, fue vista en una actitud muy cercana con el modelo Hugo García.

Isabella Ladera le "peinó" las cejas a Hugo García

Por si fuera poco, el momento más comentado de la noche ocurrió cuando ella, en medio de la velada, se inclinó para acomodarle y peinarle las cejas en pleno viaje, gesto que no pasó desapercibido para los seguidores.

El evento se llevó a cabo en un exclusivo hotel de la zona, donde ambos se mostraron sonrientes y relajados. Entre risas, posaron para los flashes de los fotógrafos, confirmando la química que muchos usuarios en redes sociales ya habían notado en anteriores ocasiones.

Resulta que esta no es la primera vez que se dejan ver juntos y muy cariñosos en público, pero la naturalidad de sus gestos y la evidente complicidad entre ellos han encendido nuevamente los rumores de un romance.

(Fuente: redes sociales)

Por ahora, ni Hugo García ni la influencer han confirmado nada, pero sus apariciones conjuntas y el lenguaje corporal que exhiben en cada encuentro alimentan las especulaciones de que su vínculo va más allá de la amistad.

Como se recuerda, el exchico reality viajó a Estados Unidos para estar presente en la apertura del centro de belleza de la expareja de Beéle. Incluso, limpió las lunes del local de la ahora también empresaria.

