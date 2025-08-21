Mariana de la Vega lanzó un potente mensaje en medio de la ruptura entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla

Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio con Maju Mantilla a través de un comunicado. Foto: Instagram

La joven deportista Mariana de la Vega fue ampayada con el esposo de Maju Mantilla ingresando a un hotel hace dos años.

En medio de la reciente separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, confirmada a través de un comunicado difundido por el empresario la noche del 20 de agosto, Mariana de la Vega volvió a llamar la atención. La mujer con la que Salcedo fue visto en un hotel en 2023, cuando aún estaba casado con la exreina de belleza, publicó un curioso mensaje en sus redes sociales.

La llamativa publicación de Mariana de la Vega

El último miércoles por la noche, Gustavo Salcedo sorprendió al anunciar en sus redes sociales que su matrimonio con Maju Mantilla había terminado. El comunicado generó muchas reacciones, recordando que la relación ya había estado en el ojo público desde que el empresario fue captado entrando a un hotel con su entrenadora, Mariana de la Vega.

En medio de esta separación y fiel a sus constantes reflexiones en redes, Mariana de la Vega publicó un mensaje que llamó la atención. En su post hablaba sobre aquellos padres que corrigen a sus hijos, pero que en la práctica no predican con el ejemplo, generando contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen.

“¿Qué les enseñamos a un niño cuando le decimos ‘algo está mal’ pero nosotros mismos lo hacemos?”, escribió en Instagram. Más allá de sus palabras, lo que más generó comentarios fue el emoji acalorado con el que cerró su publicación. Muchos se preguntaron si ese detalle estaba relacionado con la reciente ruptura de su amigo y la ex Miss Mundo.



(Foto: Instagram)

PUEDES VER: Magaly Medina cuestionó a Delany López por hablar de Farfán y la comparó con Tilsa Lozano

Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio con Maju Mantilla

En su mensaje, fue directo al explicar que ya no existe un vínculo con la conductora de televisión. “Después de una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, señaló en el inicio de su comunicado.

También expresó gratitud por el tiempo compartido y destacó el compromiso que mantendrán como padres. “Fueron años con momentos que formaron parte importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, escribió.