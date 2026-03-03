Selena Gómez besó los pies sucios de su esposo Benny Blanco y es duramente criticada

Selena Gómez besó los pies de su esposo y es duramente criticada. (Foto: 'Friends Keep Secrets')

Selena Gómez ha sido duramente criticada en redes sociales tras besarle los pies a su esposo Benny Blanco, quien aseguró que no se asea todos los días. El video es viral.

Benny Blanco captó la atención de los medios luego del estreno de su podcast 'Friends Keep Secrets', el pasado 24 de febrero de 2026. Lo que debía ser un lanzamiento celebrado por sus seguidores terminó generando una ola de críticas en redes sociales debido a sus pies, que muchos usuarios calificaron como "sucios".

Selena Gómez besó los pies sucios de Benny Blanco

La controversia comenzó cuando internautas comentaron la aparente falta de higiene del músico en imágenes del primer episodio. Las reacciones no tardaron en multiplicarse y el tema se volvió tendencia, desatando burlas y cuestionamientos sobre sus hábitos personales.

Sin embargo, la situación se elevó aún más en el segundo episodio del podcast, ya que Selena Gomez apareció como invitada especial. En medio de la conversación, la cantante sorprendió al besar los pies de Benny como una muestra de cariño.

(Foto: 'Friends Keep Secrets')

Él, entre risas, respondió que "le gusta" y que la "ama mucho", en un momento que pretendía ser íntimo y espontáneo. Lejos de enternecer a todos, el gesto generó una nueva ola de críticas hacia la pareja.

Usuarios calificaron el video como "repugnante", "desagradable" y "vergonzoso". Algunos incluso pidieron a la artista que "se fuera" o cuestionaron si realmente valía la pena exponerse a ese tipo de comentarios por amor.

La polémica creció aún más cuando resurgieron declaraciones que el productor dio en noviembre de 2024 a la revista People, donde confesó que no se baña a diario porque le gusta conservar su aroma natural.

"Soy muy limpio, pero no me ducho todos los días (…) Siento que la grasa de la piel no tiene tiempo de rejuvenecerse y revitalizarse", afirmó en aquella ocasión. Además, Benny explicó que busca tener un aroma particular, así como único.