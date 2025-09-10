Hilary Duff sorprendió a fans con su esperado regreso musical tras 10 años

Hilary Duff tiene 37 años en la actualidad. Foto: Instagram

Han pasado 10 años desde el lanzamiento de su último disco ‘Breathe In. Breathe Out’. Hilary Duff regresa a la música.

Hilary Duff emocionó a sus seguidores al anunciar oficialmente su regreso a la música tras una década de ausencia. La cantante y actriz firmó contrato con Atlantic Records y ya trabaja en un nuevo álbum, el primero desde 'Breathe In. Breathe Out' (2015). Este lanzamiento marcará un esperado retorno para quienes han seguido de cerca su trayectoria artística.

Además del disco, Duff también participará en una docuserie producida y dirigida por Sam Wrench, conocido por su trabajo en el exitoso film del The Eras Tour de Taylor Swift. Esta producción mostrará el proceso creativo de la artista, desde la grabación en el estudio hasta los ensayos para sus futuras presentaciones en vivo.

Hilary Duff y sorpresivo mensaje para sus fans

En Instagram, Hilary Duff compartió un emotivo mensaje con sus fans: “new music … or something”, acompañado de fotos en el estudio junto a su esposo, el músico Matthew Koma. La publicación coincidió con dos fechas muy especiales: el 22.º aniversario de su álbum Metamorphosis y el 10.º aniversario de Breathe In. Breathe Out., lo que aumentó aún más la expectativa de su regreso.

La docuserie promete una narrativa cercana y auténtica, con entrevistas, material de archivo y escenas filmadas en estilos diferentes. Los seguidores podrán acompañar a la cantante en la preparación de su primer concierto en más de diez años, al mismo tiempo que muestra cómo equilibra su vida personal y su faceta como madre de cuatro hijos.

La combinación de un nuevo proyecto musical y un contenido audiovisual tan íntimo ha generado gran emoción entre sus fanáticos. Muchos de ellos habían esperado pacientemente este regreso y ahora celebran el inicio de una nueva etapa en la carrera de Hilary Duff.



(Foto: Instagram)

¿Qué hizo Hilary Duff en estos 10 años lejos de la música?

Duff ha compartido en entrevistas que ha estado profundamente inmersa en la maternidad, lo que dificultó temporalmente su regreso a la música. Tiene cuatro hijos —uno de una relación anterior y tres con su esposo, el músico Matthew Koma.

Durante estos años, Hilary Duff también se mantuvo activa en la actuación, participando en proyectos como la película ‘The Haunting of Sharon Tate (2019)’ y protagonizando la serie ‘How I Met Your Father’.