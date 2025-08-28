Taylor Swift: su vestido de compromiso se agotó en menos de 24 horas

Taylor Swift y Travis Kelce iniciaron su romance el 8 de julio de 2023. Foto: Instagram

El anuncio del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce no solo revolucionó a sus fanáticos, sino también al mundo de la moda.

El vestido de Ralph Lauren que Taylor Swift lució en las fotos de compromiso junto a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, se agotó en menos de 24 horas.

El vestido de Ralph Lauren que usó Taylor Swift

Los fans identificaron rápidamente que el vestido a rayas sin mangas que la cantante pop lució para la propuesta estaba a la venta en 319.99 dólares. A las pocas horas del anuncio, el vestido se agotó en las siete tallas.



Por otro lado, las sandalias color marrón de Louis Vuitton que lució en su Instagram todavía siguen a la venta en 930 dólares.



(Foto: TMZ)

Taylor Swift se comprometió con Travis Kelce

La cantante y el deportista posaron juntos en una sesión especial en la que mostraron el anillo de compromiso, confirmando así los rumores que circulaban desde hace semanas. “Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribieron en el post que rápidamente se volvió viral.

La publicación en Instagram mostró el emotivo momento de la pedida de mano. En las fotos se ve a Kelce arrodillado en medio de un jardín decorado con flores blancas, rojas y rosadas, mientras ambos irradiaban felicidad. La pareja posó abrazada, sonriendo de manera especial y dejando ver el elegante anillo de compromiso que ahora luce Swift: una banda dorada con un gran diamante en el centro.