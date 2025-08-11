Joe Jonas y Demi Lovato cantaron ‘This is me’ luego de 15 años

Los fanáticos de Joe Jonas y Demi Lovato fueron los más felices tras el reencuentro de la artista con los Jonas Brothers.

Los Jonas Brothers dieron inicio el último domingo 10 de agosto a su tan esperada gira ‘Jonas20: Greetings from Your Hometown Tour’ en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Demi Lovato se reúne con los Jonas Brothers 15 años después del estreno de 'Camp Rock'

El concierto tuvo un momento inolvidable para los fans cuando Demi Lovato apareció como invitada especial para interpretar junto a la banda algunos de los temas más icónicos de ‘Camp Rock’.

Joe Jonas, vocalista del grupo, y Demi Lovato alcanzaron la fama internacional años atrás, cuando eran muy jóvenes, gracias a la película original de Disney Channel, ‘Camp Rock’. La producción no solo les otorgó reconocimiento mundial, sino que también impulsó sus carreras musicales.

Quince años después, ambos famosos y consagrados artistas se reencontraron en el escenario para revivir éxitos como ‘This Is Me’ y ‘Wouldn't Change a Thing’.

El tema ‘This Is Me’ se consolidó como una de las canciones más recordadas de la película, acumulando más de 200 millones de reproducciones en Spotify y superando los 100 millones de visualizaciones en YouTube.

En la trama de ‘Camp Rock’, los personajes de Lovato (Mitchie) y Jonas (Shane) viven una historia de amor donde esta canción marca un momento clave en su relación.

Joe Jonas y Demi Lovato: ¿Habrá 'Camp Rock 3'?

Los videos del reencuentro generaron miles de reacciones y comentarios, avivando rumores sobre una posible tercera entrega de 'Camp Rock'. Sin embargo, hasta el momento el proyecto estaría en fase de preproducción y sin más detalles confirmados.

