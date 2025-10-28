Justin Bieber desata polémica tras ser captado abrazando a Hailey y Kendall Jenner en concierto

Justin Bieber abrazó al mismo tiempo a Hailey y Kendall. Foto: Instagram

Justin Bieber, Hailey y Kendall se han hecho viral en redes sociales tras protagonizar una escena poco usual.

La reciente salida de Justin Bieber junto a su esposa Hailey Baldwin Bieber y la modelo Kendall Jenner se volvió tema de conversación en redes sociales. El motivo: varios usuarios consideraron “incómodo” el comportamiento del cantante durante un concierto al que asistieron los tres. Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron y desataron un debate entre quienes lo vieron como algo inapropiado y quienes defendieron la cercanía del grupo.

Justin Bieber abrazó al mismo tiempo a Hailey y Kendall

El hecho ocurrió durante el show del cantante Dijon, el sábado 25 de octubre, en San Diego, California. En varios videos compartidos por los asistentes se puede ver a Bieber abrazando al mismo tiempo a Hailey y Kendall, mientras los tres disfrutaban del espectáculo. La escena llamó la atención por la forma en que el artista se encontraba entre ambas modelos, generando todo tipo de interpretaciones en internet.

En las imágenes, el cantante canadiense aparece parcialmente oculto entre las dos, lo que algunos usuarios consideraron una actitud “rara” o “fuera de lugar”. Sin embargo, otros internautas salieron en su defensa, asegurando que solo se trataba de un gesto de cariño entre amigos de confianza. Las redes, como siempre, se dividieron entre los que criticaron y los que aplaudieron la espontaneidad del momento.

Algunos comentarios en X (antes Twitter) calificaron la situación como “cringe”, mientras que otros reconocieron sentirse “con pena ajena” al ver las imágenes. Aun así, hubo quienes celebraron la relación amistosa entre los tres y destacaron que su complicidad demuestra que la amistad entre hombres y mujeres puede ser totalmente natural y sana.



(Fuente: 'X')

Justin, Hailey y Kendall: una amistad que ha perdurado por años

Cabe destacar que la cercanía entre Justin, Hailey y Kendall no es algo nuevo. Los tres comparten una amistad desde hace años y han sido vistos juntos en varios eventos públicos, fiestas y encuentros casuales. Su vínculo se ha fortalecido con el tiempo, pese a la atención constante de los medios.

Entre los momentos más recordados de esta amistad se encuentra su asistencia conjunta al Super Bowl LVI en 2022, en Inglewood, California, además de salidas informales en Los Ángeles. Más recientemente, Hailey y Kendall coincidieron en la Academy Museum Gala, celebrada la semana pasada, demostrando que su amistad sigue tan sólida como siempre.