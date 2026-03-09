En Vivo

Justin Bieber intentó agredir a unos paparazzis tras ser captado junto a Hailey Bieber

Lunes, 9 de marzo de 2026 15:30

Justin Bieber intentó agredir a paparazzis tras ser captado junto a su esposa. (Foto: GrosbyGroup)

No es la primera vez que Justin Bieber protagoniza un fuerte enfrentamiento con los paparazzis. El video generó diversas reacciones entre los fans.

Justin Bieber es uno de los cantantes más controversiales de los últimos años. A pesar de que ha estado alejado de los escenarios, el artista ha captado la atención de diversos medios por sus enfrentamientos con los paparazzis.

Justin Bieber intentó agredir a paparazzis

El joven cantante se encontraba junto a su esposa Hailey Bieber; fue ahí donde diversos paparazzis comenzaron a tomarles fotos. Al parecer esto incomodó al popular JB, quien se cubrió el rostro con su mano.

Los jóvenes esposos ingresaron de manera apresurada al vehículo que los esperaba al exterior del lugar. Lo que muchos no imaginaron es que Justin Bieber lanzaría su botella de agua a los fotógrafos.

(Créditos: GrosbyGroup)

El objeto no llegó a lastimar a ni un paparazzi, pero sí generó diversas reacciones entre los seguidores, quienes no dudaron en opinar sobre el accionar del cantante de 'Love me'.

"Pobre, debe estar harto", "No tener privacidad es horrible", "Escogió ser cantante, debe apechugar", "Ya no dejan vivir en paz", "Tener talento y fama es algo incómodo en Estados Unidos", son algunos mensajes que dejaron los cibernautas.

