Justin Bieber y Hailey posaron junto a Bad Bunny en los Grammy 2026: ¿y Kendall Jenner?

Justin Bieber y Hailey posaron junto a Bad Bunny en los Grammy 2026 y foto es viral. (Foto: MTV/ Twitter)

¿Traición? Las redes estallan tras la foto viral de Justin Bieber y Hailey junto a Bad Bunny en la ceremonia de los Grammy 2026.

Justin Bieber y Hailey asistieron a los Grammy 2026 y captaron la atención de las cámaras tras encontrarse con Bad Bunny. El popular ‘Conejo Malo’ no dudó en saludar a la pareja durante la ceremonia, generando uno de los momentos más comentados del evento.

PUEDES VER: Justin Bieber mostró su enorme tatuaje del rostro de su esposa Hailey en los Grammy 2026

Justin Bieber y Hailey posan junto a Bad Bunny: ¿y Kendall Jenner?

En redes sociales se viralizaron diversos videos de Justin Bieber conversando ambalemente con Bad Bunny. Además, circularon fotografías en las que los tres aparecen cómodos y sonrientes durante la ceremonia.

Sin embargo, los usuarios no tardaron en reaccionar y las plataformas “estallaron” con comentarios que cuestionaban la cercanía entre Hailey Bieber y el artista puertorriqueño. Algunos señalaron que la modelo no debería tener contacto con Benito, debido a su pasado sentimental con Kendall Jenner, una de sus mejores amigas.

(FOTO: Justice Tour Media / Twitter)

Al parecer, la esposa de Justin Bieber no tendría ningún inconveniente con Bad Bunny. Hasta el momento, se desconocen los motivos exactos por los que el cantante terminó su relación con la integrante del clan Kardashian.

De acuerdo con medios internacionales, Bad Bunny y Kendall Jenner mantienen una relación cordial, ya que habrían finalizado en buenos términos. Asimismo, se señala que, por respeto al vínculo que existió entre ambos, ninguno se ha pronunciado públicamente ni ha lanzado indirectas.