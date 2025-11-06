Kate Cassidy y la carta que descubrió de Liam Payne tras un año de su muerte

Kate compartió el contenido de la carta de Liam Payne. Foto: Instagram

La joven no ha dejado de compartir vídeos sobre lo que ha estado sintiendo durante todos estos meses, desde la muerte de Liam Payne.

El pasado 16 de octubre se cumplió un año de la trágica muerte del cantante Liam Payne, quien falleció a los 31 años después de caer desde el tercer piso de un hotel en un conocido barrio de Buenos Aires (Argentina). El artista, recordado por su paso en One Direction, se encontraba en el país sudamericano para asistir a un concierto de su amigo y excompañero Niall Horan.

La dolorosa partida de Liam Payne

Según el informe forense, la autopsia reveló que la causa del fallecimiento fue un politraumatismo. Además, las pruebas toxicológicas detectaron sustancias ilegales en su organismo. La noticia impactó a la industria musical y a los miles de fanáticos que seguían su carrera desde su debut en la famosa agrupación británica.

Liam no estaba solo durante ese viaje. Su pareja, la creadora de contenido estadounidense Kate Cassidy, lo acompañó en aquella visita a Argentina. La joven apareció junto a él en varios videos y publicaciones, aunque regresó a su país pocos días antes del trágico accidente.

Tras su fallecimiento, Kate Cassidy le dedicó emotivas palabras en redes sociales, donde expresó el profundo amor que sentía por él. “Liam, mi ángel. Lo eres todo”, escribió. Continuó su mensaje diciendo: “Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Te seguiré amando por el resto de mi vida. Te amo, Liam”.

La última carta de Liam Payne

Un año después, la influencer ha vuelto a recordar a Liam a través de un hallazgo inesperado: una carta manuscrita que él dejó para ella. Cassidy contó a sus seguidores que encontró la nota mientras preparaba su equipaje para un viaje a Miami. La carta estaba guardada en una bolsa que no había abierto desde la muerte del artista.

Visiblemente emocionada, Kate explicó en TikTok que considera este descubrimiento una nueva conexión con él. “Las señales son tan reales... Encuentro mucha luz en ellas, no tristeza”, expresó. Para la joven, este hallazgo representa consuelo y la sensación de que Liam sigue presente de alguna manera.



(Fuente: TikTok)

Finalmente, Kate compartió el contenido de la carta: “Odio cuando no podemos despedirnos, así que... ¡adiós! Te quiero, Katelyn, que tengas un excelente día. Con mucho cariño, ¡Yo! 444”. Ese número, “444”, era un símbolo especial que ambos se dedicaban. La carta, aunque breve, ha significado para ella una nueva despedida y un recuerdo eterno del amor que compartieron.