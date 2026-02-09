Lady Gaga cantó 'Die with a smile' al ritmo de salsa en el Super Bowl

Lady Gaga cantó la versión salsa de 'Die with a smile' y puso a bailar a bailar a todas las personas que asistieron al Super Bowl.
El Super Bowl 2026 se llenó de sabor latino durante el show de medio tiempo, sorprendiendo a miles de asistentes y televidentes. Bad Bunny no estuvo solo en el escenario, ya que Lady Gaga se sumó al espectáculo y desató la ovación del público en el Levi’s Stadium, en California.
Lady Gaga cantó la versión salsa de 'Die with a smile'
La aparición de la cantante estadounidense fue uno de los momentos más comentados de la noche. Contra todo pronóstico, Lady Gaga se dejó llevar por los ritmos latinos y demostró su versatilidad artística frente a un estadio repleto.
Durante el espectáculo, la artista interpretó una versión especial en salsa de su tema 'Die with a smile'. Esta adaptación sorprendió gratamente a los fanáticos que asistieron a la final del Super Bowl en Santa Clara.
Lady Gaga no solo cantó, sino que también bailó al ritmo de la salsa, mostrando una energía contagiante que elevó aún más el ambiente del evento. Su presentación fue celebrada como un guiño claro a la cultura latina.
El show de medio tiempo se convirtió así en una verdadera fiesta multicultural, donde la música latina tuvo un papel protagónico. La combinación de Bad Bunny y Lady Gaga fue clave para transmitir esa vibra festiva y diversa.
