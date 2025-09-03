Lady Gaga estrena videoclip de ‘The Dead Dance’ grabado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco

La cantante y compositora estadounidense Lady Gaga estrenó este miércoles 'The Dead Dance'. (Fuente: redes sociales)

La artista estadounidense presentó su nuevo videoclip filmado en uno de los lugares más enigmáticos de México.

Lady Gaga arrancó septiembre con fuerza al lanzar el videoclip de 'The Dead Dance', su más reciente sencillo, que ya está generando gran expectativa entre sus fans. La producción fue grabada en la icónica Isla de las Muñecas, en Xochimilco, un sitio famoso por sus cientos de muñecas colgantes y su atmósfera inquietante.

El video, de poco menos de cinco minutos, se rodó en julio pasado y muestra a Gaga caracterizada como una muñeca de porcelana, interactuando con decenas de figuras colgantes mientras recorre la isla. El ambiente tétrico y la escenografía natural del lugar se combinan con la estética visual que caracteriza a la artista.

Además de formar parte de la edición digital de su álbum Mayhem, 'The Dead Dance' está incluido en la banda sonora de la segunda temporada de la serie 'Wednesday' de Netflix. En esta entrega, Lady Gaga interpreta a Rosaline Rotwood, una misteriosa profesora de la Academia Nevermore.

(Fuente: captura de pantalla)

La imagen oficial de su personaje revela un look con cabello platinado, cejas decoloradas y un vestido blanco sobrio que contrasta con su piel pálida.

El lanzamiento causó sensación en redes sociales, donde los fans celebraron tanto la colaboración con Tim Burton como la elección de la locación. Comentarios como “Las muñecas de Xochimilco viendo a Lady Gaga llegar a su isla”, “La Isla de las Muñecas haciéndose famosa por Lady Gaga” y “Dios, es que ella es tan madre” se multiplicaron en X y TikTok.

