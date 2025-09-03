'One last ride': Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent y Rihanna anuncian esperada gira

La frase conmovió a los fans de inmediato. 'One last ride' será sin duda una gran fiesta de despedida. (Fuente: redes sociales)

Cinco leyendas de la música unirán fuerzas en 2026 para una gira mundial sin precedentes llamada 'One last ride'.

La espera terminó. 'One last ride' no es solo una gira, es un momento histórico para la música urbana. Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent y Rihanna han confirmado que compartirán escenario en una gira mundial en 2026, uniendo a cinco leyendas que marcaron a generaciones enteras con sus canciones.

'One last ride': un cartel de leyendas

El anuncio llegó acompañado de un afiche con letras negras y doradas y el lema “Las Leyendas Viajan Juntas”, que rápidamente se volvió viral. La imagen evocó recuerdos de álbumes icónicos como The Chronic, Get Rich or Die Tryin’, The Marshall Mathers LP y Good Girl Gone Bad.

En redes sociales, la reacción fue inmediata: en tan solo 30 minutos, Twitter/X registró 4,3 millones de menciones de “Un último viaje”. Instagram revivió clips del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2022, donde Eminem, Dre, Snoop, 50, Kendrick Lamar y Mary J. Blige hicieron historia.

La preventa superó las cien mil personas en lista de espera en menos de una hora. Promotores ya estiman que podría convertirse en la gira más taquillera desde el 'Eras Tour' de Taylor Swift en 2023, aunque destacan que este proyecto es incomparable: “Esto es como los 'Vengadores' del hip-hop”, afirman.

El título 'One last ride' ha generado debate entre los fans. Más que una simple vuelta de victoria, suena a despedida definitiva, una última oportunidad de ver juntos a estos gigantes de la música. Para muchos, será un recuerdo irrepetible en la historia del rap y el R&B.

Cuando las luces se apaguen y suene el primer beat, millones de personas alrededor del mundo estarán conteniendo la respiración. La gira 'One last ride' no solo será un espectáculo, será un capítulo escrito en tiempo real en la historia de la música.

