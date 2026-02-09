Lady Gaga le envió emotivo mensaje a Bad Bunny tras su presentación en el Super Bowl

Lady Gaga le dedicó tierno mensaje a Bad Bunny tras su presentación en el Super Bowl. (Foto: Lady Gaga/ Instagram)

Tras su gran presentación en el Super Bowl, Lady Gaga no dudó en enviarle un tierno mensaje a Bad Bunny.

Lady Gaga formó parte de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. La cantante sorprendió a miles de sus fans al cantar 'Baile Inolvidable' y 'Die With A Smile' en versión salsa. Pero lo que más captó la atención de los cibernautas fue el cariño que le tiene al popular Benito.

Lady Gaga le envió sentido mensaje a Bad Bunny tras presentación en el Super Bowl

Mediante sus redes sociales oficiales, Lady Gaga decidió agradecerle a Bad Bunny la invitación al show de medio tiempo del Super Bowl. La artista indicó que esta presentación es sumamente importante y significativa para ella.

Además, no dudó en resaltar el buen corazón que tiene el puertorriqueño. "Gracias, Benito, por incluirme en esta poderosa, importante y significativa actuación. Me siento tan honrado de ser parte de este momento. Es aún más especial porque fue contigo y tu hermoso corazón y música", escribió.

(Foto: Lady Gaga/ Instagram)

Gaga aseguró que Bad Bunny, Ricky Martin y todo el elenco que participó en el Super Bowl tienen su amor, ya que fue un espectáculo único. En las imágenes que compartió, se puede ver lo feliz que se encontraba junto al artista del momento.

¿Qué canción cantó Lady Gaga en el Super Bowl?

La artista comenzó su espectáculo cantando la versión salsa de 'Die With A Smile', uno de sus temas más populares de los últimos meses. Lady Gaga demostró lo versátil que es y se animó a cantar 'Baile Inolvidable' junto a Bad Bunny.