¿Se encontró con Gabriela? Kendall Jenner disfrutará del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Kendall Jenner llegó al Levi’s Stadium de Santa Clara y disfrutará del show de medio tiempo de Bad Bunny. ¿Se encontará con Gabriela? Es la pregunta que se hacen los fans.

Bad Bunny hará bailar a todos los asistentes del Super Bowl 2026. Muchos fanáticos y seguidores del ‘Conejo Malo’ estaban atentos a si Kendall Jenner asistiría al evento deportivo más importante de Estados Unidos. Para sorpresa de todos, la modelo llegó al Levi’s Stadium de Santa Clara.

Kendall Jenner captó la atención de los medios de comunicación y de los asistentes al llegar al evento acompañada de 21 Savage. Si bien no es la primera vez que la influencer asiste al Super Bowl, esta edición resulta especialmente significativa, ya que en el show de medio tiempo se presentará su expareja.

En los videos que circulan en redes sociales, se observa a la modelo relajada y segura, dejando en claro que no tiene inconvenientes en coincidir con Bad Bunny. El artista, además, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras haber ganado recientemente el Grammy a Mejor Álbum Musical.

Rápidamente, la publicación se volvió viral en redes sociales y muchos cibernautas se preguntan si la modelo se encontrará con Gabriela, expareja de Benito, quien también estaría presente disfrutando de la presentación del ‘Conejo Malo’ en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

“Icónico”, “Se le juntó el ganado a Benito”, “Ay, Benito”, “Sus amores están ahí para alentarlo” y “Ellas saben que es un momento importante para Bad Bunny” son algunos de los comentarios que acompañan el post difundido en redes sociales.