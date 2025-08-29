Selena Gomez: así celebró su despedida de soltera en México 

Taylor Swift fue la gran ausente en la despedida de soltera de Selena Gomez. Foto: Instagram

A través de sus redes sociales, la cantante estadounidense Selena Gomez compartió detalles de su despedida de soltera.

La cantante Selena Gomez celebró su despedida de soltera en las paradisíacas playas de Los Cabos, México, rodeada de un grupo muy cercano de amigas. Las imágenes que se difundieron mostraron lo bien que la también actriz disfrutó de esta etapa previa a su matrimonio.

La despedida de soltera de Selena Gomez

Fue la misma artista quien compartió con sus fans algunos de los momentos más especiales de la celebración. A través de Instagram, Selena emocionó a sus más de 400 millones de seguidores al publicar una serie de fotos del festejo, donde se le ve feliz y sonriente junto a sus amigas.

Al llegar al lujoso hotel de Los Cabos, Gomez y su grupo fueron recibidas de una manera muy especial: un mariachi les dio la bienvenida mientras lucían divertidas máscaras de papel con el rostro de Benny Blanco, su prometido.

La intérprete de ‘Love You Like a Love Song’ también aprovechó la ocasión para estrenar un look nupcial playero. Llevó un elegante vestido blanco adornado con perlas y un delicado velo de novia, con el que dejó ver por primera vez un estilo fresco y romántico para esta nueva etapa.





(Foto: Instagram)

Taylor Swift fue la gran ausente en la despedida de soltera de Selena Gomez

Durante el viaje no faltaron los paseos en yate, cenas al aire libre y veladas llenas de diversión, pero también de confidencias con sus amigas más cercanas, entre ellas Priscilla DeLeon, Raquelle Stevens, Ashley Cook y Courtney López.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la ausencia de Taylor Swift. Según medios internacionales, la cantante no pudo acompañar a Selena porque está enfocada en su reciente compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.