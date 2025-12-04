Lanzan el primer adelanto del ‘Camp Rock 3’ con los Jonas Brothers

‘Camp Rock 3’ se estrenará en 2026. Foto: captura YouTube

A través de un video, mostraron las primeras imágenes de ‘Camp Rock 3’ junto a Joe, Nick y Kevin Jonas.

Hace poco, los Jonas Brothers y Disney anunciaron oficialmente que ya están trabajando en una nueva película de ‘Camp Rock’. Este jueves 4 de diciembre sorprendieron aún más a los fans al lanzar el primer adelanto de la cinta, que estaría llegando a las pantallas en 2026.

Imágenes del tráiler de ‘Camp Rock 3’

En el video compartido por las redes oficiales de Disney se pueden ver varias imágenes del famoso campamento, mientras se escuchan canciones y frases clásicas de las primeras entregas. El adelanto revive toda la nostalgia de quienes crecieron con la saga.

Finalmente, aparecen Joe, Nick y Kevin Jonas en escena y dicen: "Estamos de regreso". Después de ellos, se presentan los nuevos integrantes del elenco, interpretados por Liamani Segura, Hudson Stone, Lumi Pollack, Malachi Barton, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean y Sherry Cola.



(Fuente: Disney+)

¿De qué tratará ‘Camp Rock 3’?

La trama de ‘Camp Rock 3’ comienza cuando Connect 3, la banda integrada por Shane, Nate y Jason, pierde la oportunidad de presentarse como teloneros en una importante gira. Ante ello, los hermanos regresan a Camp Rock con la misión de encontrar a la nueva estrella que podría convertirse en la próxima sensación musical.

En el campamento, los jóvenes participantes deberán competir por un premio soñado: ser los encargados de abrir el show de su grupo favorito. Entre desafíos, emociones y rivalidades, la historia mostrará cómo la competencia pone en juego amistades y vínculos. Según adelantó Disney, la película ya está en producción, aunque todavía no tiene fecha confirmada de estreno.