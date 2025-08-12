Lisa de BLACKPINK sorprendió tras lanzar el avance de ‘Dream’ con el actor Kentarō Sakaguchi

Lisa y Kentaro Sakaguchi proponen a su público una historia llena de sensibilidad. Foto: captura YouTube

La estrella mundial tailandesa Lisa de BLACKPINK ha compartido un emocionante primer vistazo a esta colaboración tan esperada.

Vayan preparando los pañuelos, porque Lisa está a punto de estrenar un videoclip que promete tocar el corazón de sus fans. La cantante tailandesa eligió su emotiva canción ‘Dream’ para darle vida en un short film, una producción que buscará transmitir toda la sensibilidad y drama que encierra la letra.

Lisa y el avance de ‘Dream’

El proyecto fue anunciado por la propia artista en sus redes sociales y tiene fecha de estreno para este 13 de agosto. Contará con la participación del reconocido actor y modelo japonés Kentaro Sakaguchi, quien interpretará el papel de su interés romántico en la historia.

PUEDES VER: Selena Gomez recordó cómo nació su amistad con Taylor Swift cuando salían con los Jonas Brothers

Aunque la canción por sí sola ya transmite una gran carga emocional, el tráiler confirmó que el video estará inspirado en una ruptura amorosa marcada por el dolor desigual entre ambas personas. Este adelanto ha generado aún más expectativas entre los seguidores de Lisa.

Incluida en su álbum solista ‘Alter ego’ y lanzada a finales de febrero, ‘Dream’ narra cómo la imposibilidad de olvidar lleva a su protagonista a buscar a su amor perdido en sus sueños, único lugar donde todavía pueden encontrarse.



(Fuente: YouTube)

PUEDES VER: Lady Gaga y Bruno Mars encabezan las nominaciones de los MTV VMAs 2025

Gran expectativa por el estreno del short film de ‘Dream’

Con ‘Dream’, Lisa y Kentaro Sakaguchi proponen a su público una historia llena de sensibilidad, donde los sueños y las emociones se entrelazan bajo una propuesta artística muy especial. La química entre ambos promete un relato visual que cautivará desde el primer momento.

La noticia ha causado gran revuelo entre los fans —tanto los BLINK, seguidores de BLACKPINK, como los Lilies, su fandom personal—. Desde hace semanas circulaban rumores en redes, ya que ambos artistas compartieron en Instagram imágenes con una estética similar y la canción ‘Dream’ como fondo, lo que despertó sospechas de una colaboración.