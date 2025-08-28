Lollapalooza 2026: Sabrina Carpenter, Lorde y Tyler, The Creator encabezan las carteleras

La edición chilena no solo comparte line up similar con Argentina, sino que también los mismos días en que se realizará. (Fuente: redes sociales)

Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Lorde, son algunos de los headliners confirmados para estas futuras ediciones que serán en Argentina, Chile y Brasil.

Tras meses de expectativa, el Lollapalooza 2026 ha anunciado oficialmente su esperado cartel de artistas para sus ediciones en Argentina, Chile y Brasil, confirmando un despliegue sin precedentes en la historia del festival en Sudamérica.

Lollapalooza Argentina 2026: un cartel de diez headliners internacionales

La nueva edición argentina, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, marca el inicio de la segunda década del festival en el país.

Por primera vez, la organización presenta diez headliners de talla mundial en un mismo año, encabezados por:

• Sabrina Carpenter

• Tyler, The Creator

• Chappell Roan

• Deftones

• Skrillex

• Lorde

• Doechii

• Turnstile

• Lewis Capaldi

• Paulo Londra

La propuesta se complementa con una extensa lista de artistas internacionales y nacionales como Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, DJO, Brutalismus 3000, Ben Böhmer, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4VD, Royel Otis, TV Girl, Viagra Boys, Men I Trust, The Warning y Ratones Paranoicos, Soledad, Massacre, Six Sex y Yami Safdie, entre muchos otros.

Lollapalooza Chile 2026: estrenos y regresos en el Parque O’Higgins

En Chile, el festival tendrá lugar también los 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Parque O’Higgins, con un line-up que combina leyendas globales, referentes latinoamericanos y artistas locales.

Entre los regresos más esperados se encuentran Deftones, Skrillex, Lewis Capaldi y Los Bunkers, mientras que los debuts más llamativos incluyen:

• Sabrina Carpenter, en el punto más alto de su carrera pop

• Tyler, The Creator, referente del rap y la cultura urbana

• Peggy Gou, DJ y productora estrella del house mundial

• Addison Rae, fenómeno global del pop

• Chappell Roan y Doechii, promesas ya consolidadas en la escena internacional

Lollapalooza Brasil 2026: cierre en São Paulo

Como es tradición, Brasil será la última parada del recorrido sudamericano, con fechas confirmadas para el 20, 21 y 22 de marzo de 2026 en el Autódromo de Interlagos de São Paulo.

El line-up brasileño contará con la mayoría de los artistas que se presentarán en Argentina y Chile, aunque Paulo Londra no formará parte de esta edición. Figuras como Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, DJO, Ben Böhmer, Marina, Lola Young, Aitana y Danny Ocean se sumarán a un cartel cargado de diversidad musical.

Lollapalooza: un festival que marca la historia de la música en vivo

Con más de una década de presencia en Sudamérica, Lollapalooza reafirma su estatus como el festival más importante de la región, reuniendo en 2026 a una mezcla única de géneros que van desde el pop y el rock alternativo hasta el rap, el trap y la música electrónica, garantizando tres días de experiencias inolvidables en cada país.

