LOS40 Music Awards Santander 2025: Ed Sheeran, Emilia y la lista completa de ganadores

Ed Sheeran, Aitana y Emilia brillaron entre los grandes ganadores de una noche llena de actuaciones y reconocimientos en LOS40 Music Awards Santander 2025.
La música fue protagonista el pasado viernes 7 de noviembre en el Roig Arena de Valencia durante la edición 2025 de LOS40 Music Awards Santander. Entre los artistas más celebrados destacaron Ed Sheeran, Aitana y Emilia. El cantante británico se llevó tres premios, entre ellos Mejor artista internacional, Mejor álbum por 'Play' y el reconocimiento especial como Global Icon.
Aitana también tuvo una noche destacada, al recibir los premios a Mejor artista española y Mejor gira gracias a ‘Metamorfosis Season’. Con estos reconocimientos, la cantante reafirmó su presencia como una de las voces más influyentes del pop actual en España. Por su parte, la argentina Emilia obtuvo dos galardones: Mejor artista o Grupo latino y Mejor canción urbana por ‘Blackout’, su colaboración con Tini y Nicki Nicole.
Otros artistas que subieron más de una vez al escenario para recoger premios fueron Dani Martín y Dani Fernández. Dani Martín fue reconocido como mejor artista en directo y mejor canción por ‘El último día de nuestras vidas’. En tanto, Dani Fernández recibió el premio a Mejor álbum por ‘La Jauría’ y mejor colaboración junto a Valeria Castro por el tema ‘¿Y si lo hacemos?’.
La gala comenzó con una presentación especial de Rosalía, quien interpretó en vivo Reliquia, una pieza de su nuevo álbum ‘Lux’, junto a una orquesta de 20 músicos. Su actuación, emotiva y de gran fuerza escénica, marcó el tono de una noche cargada de momentos intensos y celebraciones.
(Foto: Los 40)
Lista completa de ganadores de LOS40 Music Awards Santander 2025
Categoría Global Latina
- Mejor artista o grupo revelación: De la Rose
- Mejor artista o grupo en directo: Morat
- Mejor gira o concierto: Feid – ‘Fastest Tour’
- Mejor video musical: Rauw Alejandro – ‘Carita Linda’
- Mejor artista o grupo latino: Emilia
- Mejor canción latina: Alleh y Yorghaki – ‘Capaz’
- Mejor álbum latino: Beéle – ‘Borondo’
- Mejor colaboración latina: Danny Ocean y Kapo – ‘Imagínate’
- Mejor artista o grupo urbano: Mora
- Mejor canción urbana: Emilia, Tini y Nicki Nicole – ‘Blackout’
- Mejor álbum urbano: Bad Bunny – ‘Debí tirar más fotos’
- Mejor colaboración urbana: Nicky Jam y Beéle – ‘Hiekka’
Categoría Internacional
- Mejor artista o grupo revelación: Huntr/x
- Mejor canción: Myles Smith – ‘Stargazing’
- Mejor álbum: Ed Sheeran – ‘Play’
- Mejor artista o grupo: Ed Sheeran
Categoría España
- Mejor artista o grupo en directo: Dani Martín
- Mejor festival o evento musical: Convert Music Festival
- Mejor gira: Aitana – ‘Metamorfosis Season’
- Mejor artista o grupo LOS40 Summer Live: Bombai
- Mejor artista o grupo del 40 al 1: Nil Moliner
- Mejor video musical: Walls – ‘Haz lo que quieras conmigo’
- Mejor colaboración: Dani Fernández y Valeria Castro – ‘¿Y si lo hacemos?’
- Mejor artista urbano: Rels B
- Mejor álbum: Dani Fernández – ‘La Jauría’
- Mejor canción: Dani Martín – ‘El último día de nuestras vidas’
- Mejor artista o grupo: Pablo Alborán
