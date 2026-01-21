Louis Tomlinson reconoció que sintió “envidia” cuando BTS rompía los récords de One Direction

El exintegrante de One Direction confesó su sentir respecto al éxito de la banda coreana BTS.
Louis Tomlinson se encuentra cada vez más cerca de lanzar su tercer álbum como solista. El cantante británico atraviesa una etapa de mayor madurez artística, en la que ha aprendido a diferenciar entre tener éxito y sentirse realmente realizado. Parte de este crecimiento personal y profesional llegó al ver cómo otras agrupaciones, como BTS, comenzaron a romper los récords que alguna vez pertenecieron a One Direction.
Louis Tomlinson reflexionó sobre el éxito de BTS
En una reciente entrevista con Billboard, Louis recordó que hubo un momento en el que estos logros le generaban cierta frustración. “Hubo una época en la que BTS estaba en auge, y sentía que, cada vez que entraba a Twitter, acababan de superar uno de nuestros logros… ¡Era una pena!”, confesó. Sin embargo, aseguró que hoy ve la situación de otra manera y entiende que la industria musical está en constante cambio.
El cantante también dejó en claro que ya no siente envidia y que acepta con naturalidad el avance de nuevas generaciones. “Pero ya no les envidio. Así es la industria musical: sigue avanzando”, explicó, aunque destacó que, para él, One Direction sigue siendo una banda difícil de igualar por la forma en que rompieron con los esquemas tradicionales.
En ese sentido, Tomlinson resaltó que One Direction marcó una diferencia frente a otras boybands. “Había una forma de hacer bandas de chicos en aquella época: vestirse con la misma ropa, bailar. Nosotros rompimos con ese molde”, señaló, destacando que esa autenticidad fue clave en el impacto que tuvieron a nivel mundial.
Louis Tomlinson y su relación con One Direction
Con el paso del tiempo, su relación con el legado de One Direction también ha cambiado. Tras la separación, admitió que hubo incertidumbre y cierta tensión, pero ahora valora más lo que lograron juntos. “Es algo que definitivamente he podido apreciar más… Ahora me encanta presumir de ello”, confesó, reconociendo el orgullo que siente por haber formado parte de la banda.
Finalmente, Louis habló sobre las dificultades que enfrentan muchos artistas al dejar una agrupación exitosa. “Puede que haya una o dos personas de una banda que prosperen”, comentó, y recordó que siempre confió en el futuro de Harry Styles y Niall Horan. “Siempre supe que Harry iba a seguir adelante… y con Niall también tenía un buen presentimiento”, concluyó, destacando el talento de sus excompañeros.
