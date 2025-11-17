¿Miley Cyrus estuvo hospitalizada de emergencia? Esto es lo que se sabe

La preocupación volvió a instalarse entre los seguidores de Miley Cyrus. (Fuente: redes sociales)

En las últimas horas Miley Cyrus fue tendencia por supuestamente haber sido captada saliendo de un hospital con ayuda de su madre.

La cantante Miley Cyrus ha provocado gran preocupación en redes sociales tras difundirse imágenes que la muestran saliendo de un hospital en Los Ángeles visiblemente debilitada y asistida por su madre, Tish Cyrus.

Las fotos, tomadas por reporteros de Backgrid, alarmaron a sus seguidores, justo en un momento crucial de su carrera artística. La intérprete de éxitos como ‘Flowers’ y ‘Wrecking Ball’ fue captada con dificultad para caminar, apoyándose fuertemente en su madre al abandonar el centro médico.

De acuerdo con reportes no oficiales, Miley Cyrus habría sido ingresada de emergencia la mañana del jueves 13 de noviembre tras presentar síntomas de debilidad extrema. En las imágenes se observa que la artista llevaba parcialmente cubierto el rostro.

Pese a la rápida difusión del hecho y la creciente inquietud entre sus fans, ni Miley Cyrus, ni su familia ni su equipo han emitido declaraciones oficiales sobre las causas de la hospitalización o su estado actual de salud.

(Fuente: @TheDailyStardust)

Con su cumpleaños número 33 acercándose el próximo 23 de noviembre, la prioridad para sus seguidores es que la estrella norteamericana pueda estar bien de salud para que realice sus actividades con normalidad.

