Miley Cyrus reapareció como 'Hannah Montada' y emocionó a fans

Lunes, 23 de febrero de 2026 18:25

Miley Cyrus revivió 'Hannah Montada'; fotos son virales en redes sociales. (Foto: Grosby)

¡'Hannah Montana' está de regreso! Miley Cyrus se volvió a transformar en el querido personaje de Disney. Miras las imágenes inéditas AQUÍ.

Cada vez faltaba menos para el estreno del programa especial por los 20 años de 'Hannah Montana' y ya se filtraron imágenes que emocionaron a los fanáticos. En las fotografías, Miley Cyrus reaparecía caracterizada como el emblemático personaje de Disney.

Miley Cyrus revivió 'Hannah Montada' este 2026

Las instantáneas, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostraban a la artista con el inconfundible cabello rubio, largo y lacio, acompañado del clásico flequillo que identificaba a 'Hannah Montana'.

Todo indica que el documental conmemorativo está en su etapa final. El especial no solo incluiría a Miley reinterpretando al personaje, sino también entrevistas y material inédito de la producción juvenil.

(Foto: Grosby)

Además, se conoció que el programa contará con entrevistas conducidas por Call Her Daddy, liderado por la presentadora Alex Cooper, lo que sumaría un enfoque más íntimo y actual a la conversación sobre el impacto de la serie.

Los seguidores de 'Hannah Montana' esperaban ver a Miley volver a ponerse en la piel de uno de sus personajes más queridos y, al mismo tiempo, escuchar su reflexión sobre cómo este papel influyó en su vida y en la de millones de jóvenes alrededor del mundo.

El especial que celebraba las dos décadas de la exitosa serie se estrenará el próximo 24 de marzo a través de la plataforma Disney+, prometiendo una dosis de nostalgia y recuerdos para los fans.

