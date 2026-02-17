Zayn Malik reveló que no estuvo enamorado de Gigi Hadid: ¿por qué?

Zayn Malik confesó que no estuvo enamorado de Gigi Hadid. (Foto: Zayn Malik/ Instagram - Gigi Hadid/ Instagram)

El exintegrante de One Direction sorprendió a sus seguidores al confesar que no estuvo enamorado de Gigi Hadid.

Zayn Malik volvió a referirse a su relación con Gigi Hadid y sorprendió con una confesión que no pasó desapercibida. Aunque dejó claro que siente un profundo cariño y respeto por la modelo, también reconoció que, en determinado momento, no estaba enamorado de ella.

PUEDES VER: Priyanka Chopra habló sobre cómo las críticas afectaron a su relación con Nick Jonas

Zayn Malik reveló que no estuvo enamorado de Gigi Hadid

Durante una reciente declaración, el exintegrante de One Direction habló con honestidad sobre sus sentimientos en aquella etapa de su vida. Sus palabras generaron revuelo entre los seguidores de la expareja, quienes durante años siguieron de cerca su historia de amor.

"Siento un gran respeto por ella, y la quiero con locura. Pero no, pero no creo que estuviera enamorado de ella en ese momento", enfatizó el artista, dejando entrever que su vínculo con la modelo fue más complejo de lo que muchos imaginaban.

(Foto: Gigi Hadid y Zayn Malik)

A pesar de esta revelación, Zayn dejó en claro que Gigi ocupa un lugar muy importante en su vida, principalmente por ser la madre de su hija. El cantante destacó que siempre existirá un lazo especial entre ambos.

El intérprete también remarcó que el respeto es la base de su relación actual, priorizando el bienestar de su pequeña. Para él, más allá de cualquier diferencia sentimental, lo fundamental es mantener una dinámica sana como padres.