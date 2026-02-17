Priyanka Chopra habló sobre cómo las críticas afectaron a su relación con Nick Jonas

Priyanka Chopra y Nick Jonas son padres de su primera hija, Malti Marie Chopra Jonas. Foto: Instagram

La actriz confesó que el constante escrutinio público y los rumores fueron “muy dolorosos”, pero ella y Nick Jonas lograron mantenerse unidos.

La actriz Priyanka Chopra habló sobre cómo la atención pública afectó su matrimonio con Nick Jonas, describiendo el constante seguimiento y las especulaciones como “muy dolorosos” desde que iniciaron su relación.

Chopra explicó a ‘E! Online’ que la naturaleza intercultural de su matrimonio y la diferencia de edad entre ambos aumentaron la atención mediática. Según la actriz, este interés refleja la fascinación global por parejas de distintas nacionalidades y religiones.

¿Cómo enfrentaron las críticas Priyanka Chopra y Nick Jonas?

Desde que se casaron en diciembre de 2018, la pareja ha sido centro de rumores y teorías en redes sociales y medios internacionales. Priyanka comentó que su clave para sobrellevar la presión fue enfocarse mutuamente: “En vez de mirar hacia fuera, simplemente nos miramos el uno al otro y dijimos: ‘No importa’”.

Este enfoque ayudó a que construyeran una relación fuerte y resistente a la presión externa. Su matrimonio se celebró en Jodhpur informó People.

La celebración reunió a familiares y celebridades, marcando el inicio de su vida juntos entre Estados Unidos, India y otros destinos internacionales. En los meses siguientes, realizaron varias recepciones adicionales en ambos países, integrando y consolidando a sus familias de manera armoniosa.



(Foto: Instagram)

¿Cuántos hijos tienen Priyanka Chopra y Nick Jonas?

Priyanka Chopra y Nick Jonas son padres de su primera hija, Malti Marie Chopra Jonas. La niña nació en enero de 2022 mediante gestación subrogada, y la pareja confirmó la noticia a través de sus redes sociales.