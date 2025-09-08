MTV VMAs 2025: Ariana Grande rindió homenaje a Mariah Carey con una inesperada reverencia

Ariana Grande subió al escenario para rendirle un tributo personal a Mariah Carey. Foto: Instagram

Mariah Carey también recibió un premio en MTV VMAs de manos de Ariana Grande.

La noche del domingo 7 de septiembre en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, estuvo llena de emoción gracias a Mariah Carey. La icónica cantante fue homenajeada con el Michael Jackson Video Vanguard Award, uno de los reconocimientos más importantes de los MTV Video Music Awards. Para celebrarlo, la artista ofreció un medley de sus más grandes éxitos, recorriendo varias etapas de su impresionante carrera.

Ariana Grande se arrodilló ante Mariah Carey

Uno de los momentos más especiales llegó cuando Ariana Grande subió al escenario para rendirle un tributo personal. “Ella nos ha dado un himno para cada ocasión”, expresó la cantante de Wicked, antes de presentar el galardón. Grande recordó también la colaboración que ambas lanzaron el año pasado con el remix de 'Yes, And?', demostrando la fuerte conexión musical que comparten.

El público se puso de pie para ovacionar a Mariah Carey, confirmando por qué es considerada una de las voces más influyentes de la historia. Ariana Grande, visiblemente emocionada, no dudó en afirmar: “Como vocalista, solo hay una reina, y esa es Mariah”. Sus palabras desataron una de las ovaciones más grandes de la velada. Además, la joven cantante sorprendió a todos al rindiéndole una reverencia como muestra de respeto y admiración por su legado musical.

Con este reconocimiento, Mariah Carey se suma a la lista de estrellas legendarias que han recibido el Video Vanguard Award. Su presentación en los MTV VMAs 2025 no solo repasó décadas de éxitos, sino que también reafirmó su estatus como una verdadera leyenda de la música pop y R&B.



El impactante look de Ariana Grande en los MTV VMAs 2025:

En los MTV VMAs 2025, Ariana Grande apostó por un estilo clásico y femenino al lucir una silueta de polka dots hecha a la medida por Fendi, la cual completó con joyas de Swarovski, resaltando su elegancia natural en el evento.



