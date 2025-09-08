MTV VMAs 2025: conoce la lista completa de los ganadores

Lady Gaga se convirtió en la gran protagonista de los MTV VMAs 2025. Foto: Instagram MTV

Los MTV Video Music Awards premiaron a lo mejor de la música este 2025. La ceremonia se llevó a cabo en el UBS Arena en Elmont de Nueva York.

Los MTV Video Music Awards 2025 se celebraron en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, con LL Cool J como presentador. La noche estuvo llena de emociones, momentos memorables y actuaciones que quedarán en el recuerdo de los fans.

El público disfrutó de presentaciones espectaculares de artistas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Doja Cat y J Balvin junto a DJ Snake. Además, el escenario Extended Play, patrocinado por Doritos, contó con Bailey Zimmerman, The Kid LAROI, Lola Young y Megan Moroney.

Lady Gaga y Ariana Grande: las más ganadoras de los MTV VMAs 2025

En esta edición, Lady Gaga se convirtió en la gran protagonista. Llegaba con 12 nominaciones y terminó la noche llevándose cuatro premios, incluido el de mejor artista del año, que agradeció en directo con mucha emoción.

Otra de las grandes triunfadoras fue Ariana Grande, quien también sumó cuatro galardones. Entre ellos destacan mejor vídeo del año y mejor vídeo largo, además de los premios a mejor artista pop y mejor canción pop.



Lista completa de ganadores MTV VMAs 2025

Video del año

Ariana Grande - 'Brighter Days Ahead'

Artista del año

Lady Gaga

Canción del año

ROSÉ & Bruno Mars - 'APT.'

Mejor nuevo artista

Alex Warren - Atlantic Records

Mejor artista pop

Ariana Grande

Actuación del año de MTV Push

Enero/2025 - KATSEYE - 'Touch'

Mejor colaboración

Lady Gaga & Bruno Mars - 'Die With A Smile'

POP

Ariana Grande - 'Brighter Days Ahead'

R&B

Mariah Carey - 'Type Dangerous'

HIP-HOP

Doechii - 'Anxiety'

Alternativa

Sombr - 'Back To Friends'

Latino

Shakira - 'soltera'

Rock

Coldplay 'All my love'

Afrobeat

Tyla - 'PUSH 2 START'

K-pop

LISA ft. Doja Cat & RAYE - 'Born Again'

Mejor país

Megan Moroney - 'Am I Okay?'

Mejor álbum

Sabrina Carpenter - 'Short n’ Sweet'

Mejor video de larga duración

Ariana Grande - 'Brighter Aays Ahead'

Video para el bien

Charli xcx - 'Guess featuring Billie Eilish'

Mejor dirección

Lady Gaga - 'Abracadabra'

Mejor dirección de arte

Lady Gaga - 'Abracadabra'

Mejor fotografía

Kendrick Lamar - 'Not Like Us'

Mejor edición

Tate McRae - 'Just Keep Watching (from F1® The Movie)'

Mejor coreografía

Doechii - 'Anxiety'

Mejores efectos visuales

Sabrina Carpenter - 'Manchild'

Mejor grupo

BLACKPINK

Canción del verano

Tate McRae – 'Just Keep Watching (From F1® The Movie)'