MTV VMAs 2025: conoce la lista completa de los ganadores

Los MTV Video Music Awards premiaron a lo mejor de la música este 2025. La ceremonia se llevó a cabo en el UBS Arena en Elmont de Nueva York.
Los MTV Video Music Awards 2025 se celebraron en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, con LL Cool J como presentador. La noche estuvo llena de emociones, momentos memorables y actuaciones que quedarán en el recuerdo de los fans.
El público disfrutó de presentaciones espectaculares de artistas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Doja Cat y J Balvin junto a DJ Snake. Además, el escenario Extended Play, patrocinado por Doritos, contó con Bailey Zimmerman, The Kid LAROI, Lola Young y Megan Moroney.
Lady Gaga y Ariana Grande: las más ganadoras de los MTV VMAs 2025
En esta edición, Lady Gaga se convirtió en la gran protagonista. Llegaba con 12 nominaciones y terminó la noche llevándose cuatro premios, incluido el de mejor artista del año, que agradeció en directo con mucha emoción.
Otra de las grandes triunfadoras fue Ariana Grande, quien también sumó cuatro galardones. Entre ellos destacan mejor vídeo del año y mejor vídeo largo, además de los premios a mejor artista pop y mejor canción pop.
Lista completa de ganadores MTV VMAs 2025
Video del año
Ariana Grande - 'Brighter Days Ahead'
Artista del año
Lady Gaga
Canción del año
ROSÉ & Bruno Mars - 'APT.'
Mejor nuevo artista
Alex Warren - Atlantic Records
Mejor artista pop
Ariana Grande
Actuación del año de MTV Push
Enero/2025 - KATSEYE - 'Touch'
Mejor colaboración
Lady Gaga & Bruno Mars - 'Die With A Smile'
POP
Ariana Grande - 'Brighter Days Ahead'
R&B
Mariah Carey - 'Type Dangerous'
HIP-HOP
Doechii - 'Anxiety'
Alternativa
Sombr - 'Back To Friends'
Latino
Shakira - 'soltera'
Rock
Coldplay 'All my love'
Afrobeat
Tyla - 'PUSH 2 START'
K-pop
LISA ft. Doja Cat & RAYE - 'Born Again'
Mejor país
Megan Moroney - 'Am I Okay?'
Mejor álbum
Sabrina Carpenter - 'Short n’ Sweet'
Mejor video de larga duración
Ariana Grande - 'Brighter Aays Ahead'
Video para el bien
Charli xcx - 'Guess featuring Billie Eilish'
Mejor dirección
Lady Gaga - 'Abracadabra'
Mejor dirección de arte
Lady Gaga - 'Abracadabra'
Mejor fotografía
Kendrick Lamar - 'Not Like Us'
Mejor edición
Tate McRae - 'Just Keep Watching (from F1® The Movie)'
Mejor coreografía
Doechii - 'Anxiety'
Mejores efectos visuales
Sabrina Carpenter - 'Manchild'
Mejor grupo
BLACKPINK
Canción del verano
Tate McRae – 'Just Keep Watching (From F1® The Movie)'
