Nick Jonas confesó que la comida peruana es su favorita 

Nick Jonas también dijo que la pasaron increíble en Perú en 2024. Foto: TMZ/Andina

La gastronomía peruana ha conquistado el mundo, prueba de ello, es que se ha convertido en la favorita de famosos como Nick Jonas.

La gastronomía peruana se ha convertido en un referente mundial en las últimas décadas, llegando a distintos rincones del planeta con restaurantes que ofrecen nuestros sabores tradicionales. No es raro que figuras reconocidas a nivel internacional se declaren fanáticas de los platos más representativos del Perú.

Uno de los artistas que ha expresado su gran gusto por la comida peruana es Nick Jonas, integrante de la exitosa banda Jonas Brothers, quien no ha dudado en confesar su admiración por nuestros sabores.

Nick Jonas y su amor por la gastronomía peruana

El famoso trío originario de Nueva Jersey ha participado en diversos podcasts y entrevistas. En una de estas, no solo hablaron de esta nueva etapa musical, sino también de su gran amor por la comida.

Fue precisamente Nick Jonas quien manifestó su profundo amor por la gastronomía peruana. “La comida peruana es mi favorita. La pasamos espectacular en nuestro tour por Latinoamérica el año pasado y pudimos ver mucho más de lo que normalmente vemos. Perú fue increíble”, reveló el integrante de los Jonas Brothers en una entrevista con la periodista de Telemundo, Yessi Hernández.



