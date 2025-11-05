¿Quién es Santos Bravos, el primer grupo firmado por HYBE Latin America?

‘0%’ es el primer sencillo de Santos Bravos. Foto: Instagram

Santos Bravos es un proyecto musical que está liderado por HYBE, la agencia surcoreana que alberga a BTS, KATSEYE y otros grupos.

La pasada noche del 21 de octubre fue inolvidable para cinco jóvenes apasionados por la música y el baile. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, frente a más de 10 mil espectadores, se presentó oficialmente la alineación final de Santos Bravos, la primera boyband latina creada por HYBE Labels, la reconocida empresa surcoreana que también está detrás de BTS, TXT y el grupo femenino KATSEYE.

¿Quiénes son los integrantes de Santos Bravos?

Santos Bravos está integrado por Alejandro Aramburú (21 años, Perú), Kauê Penna (19 años, Brasil), Kenneth Lavíll (16 años, México), Drew Venegas (25 años, Estados Unidos) y Gabi Bermúdez (20 años, Puerto Rico). Cada uno aporta su propio talento y personalidad, creando un grupo diverso que busca conquistar tanto al público latino como al internacional.

Drew Venegas, el mayor del grupo, nació en Estados Unidos, pero tiene raíces mexicanas. Su historia refleja la unión de dos culturas, algo que lo inspira a reconectarse con sus orígenes a través de la música y compartir ese sentimiento con sus fans.

Desde Perú, llegó Alejandro Aramburú, un joven cantautor con una voz sensible y llena de emoción. Su manera de interpretar y componer lo ha convertido en uno de los pilares del grupo, destacando por su autenticidad y carisma sobre el escenario.

El brasileño Kauê Penna es pura energía y ritmo. Con su talento para cantar y bailar, se ha ganado el título de “all-rounder” de Santos Bravos, ya que puede brillar en cualquier área. Su carisma natural lo convierte en el alma del grupo.

Por su parte, Gabi Bermúdez, de Puerto Rico, fue el último en unirse, pero rápidamente marcó la diferencia con su estilo único y su actitud segura. Su presencia escénica y su forma de expresarse lo han vuelto uno de los más llamativos del grupo.

El más joven, Kenneth Lavíll, representa a México y tiene solo 16 años. Es el primer mexicano en debutar como idol dentro de una banda vinculada al mundo del K-pop. Desde pequeño soñaba con cantar y transmitir alegría con su música, y hoy demuestra que la edad no es un límite cuando hay talento y determinación.



(Foto: Instagram)

¿Cuál es el primer sencillo de Santos Bravos?

Su tema debut, ‘0%’, marca el inicio de una nueva etapa para la agrupación. La canción refleja a la perfección su esencia: es enérgica, optimista y contagiosa. A través de su ritmo y letras, el grupo busca transmitir un mensaje claro de libertad, alegría y conexión con el presente, invitando a disfrutar sin preocuparse por nada más.

Con este primer lanzamiento, Santos Bravos deja en evidencia que el proyecto de HYBE va más allá de una simple propuesta experimental. La compañía apuesta por una boyband latina con el mismo nivel de producción, disciplina y visión global que caracteriza al K-pop.