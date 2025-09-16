Sabrina Carpenter y Justin Bieber liderarán Coachella 2026

Coachella 2026: Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G encabezan el festival. (Fuente: redes sociales)

Este martes se conoció la cartelera de Coachella 2026: Sabrina Carpenter y Justin Bieber la encabezan.

El esperado lineup de Coachella 2026 ya fue revelado y la cuenta regresiva para uno de los festivales de música más influyentes del mundo ha comenzado. Tal como sucede cada año, el cartel fue anunciado con varios meses de anticipación, junto con las fechas oficiales en las que los artistas se presentarán en el Empire Polo Club de Indio, California.

Fechas confirmadas de Coachella 2026

El festival se llevará a cabo en dos fines de semana consecutivos:

• 10, 11 y 12 de abril

• 17, 18 y 19 de abril

Como es tradición, los asistentes podrán disfrutar de seis días de música en vivo, arte y experiencias culturales en el desierto californiano.

Headliners de Coachella 2026

La edición 2026 tendrá como protagonistas a tres superestrellas de la música internacional:

• Sabrina Carpenter encabezará los viernes: aunque ya había pisado el escenario de Coachella en dos ocasiones (en 2022 como invitada de Doja Cat y en 2024 como solista), será la primera vez que la artista lidera el cartel.

• Justin Bieber cerrará los sábados: su historial en Coachella se limita a participaciones como invitado en 2014, 2019 y 2022, por lo que 2026 marca su debut oficial como headliner.

• Karol G será la encargada de los domingos: la cantante paisa no solo regresa tras su actuación en 2022, sino que hace historia como la primera mujer colombiana y latina en encabezar el festival, consolidando el poder de la música en español en la escena global.

Coachella 2026: una edición histórica

La combinación de artistas pop, urbanos y latinos convierte a Coachella 2026 en una edición que promete trascender. La confirmación de Karol G, Sabrina Carpenter y Justin Bieber como headliners asegura un cartel diverso y atractivo que atraerá a fanáticos de todo el mundo.

Coachella 2026

Esta es la lista completa de artistas que se presentarán en Coachella 2026 por fecha:

Viernes 10 y 17 de abril

Sabrina Carpenter

the XX

Nine Inch Noize

Disclousure

Turnstile

Ethel Cain

Dijon

Teddy Swims

KATSEYE

Devo

Sexxy Red

Central Cee

Foster the People

Levity

Blood Orange

Moby

Marlon Hoffstadt

Lykke Li

fakemink

Gordo

Creepy Nuts

Joyce Manor

BINI

Kettama

Groove Armada

Joost

HUGEL

CMAT

Salayyyter

Prospa

Hot Mulligan

Hamdi

Fleshwater

Max Styler

Wednesday

Dabeull

The Two Lips

Ninajirachi

Mac Dean x Luke Dean

Cachirula % Loojan

Jessica Branka

Chloé Caillet x Rossi

Arodes

NewDad

Carolina Durante

flowerovlove

Febuary

Bob Baker Marionettes

Youna

Sahar Z

Sábado 11 y 18 de abril

Justin Bieber

The Strokes

GIVEON

Addison Rae

Labirinth

SOMBR

David Byrne

Interpol

Alex G

Solomun

Swae Lee

Taemin

Pink Pantheress

Royel Otis

REZZ

Fujii Kaze

Adriataque

Davido

Boys Noize

Geese

rusowsky

YOUSUKE YUKIMATSU

Green Velvet

Luísa Sonza

ZULAN

Los Hermanos Flores

Bedouin

Ceremony

54 Ultra

Noga Erez

Ben Sterling

Blondshell

Lambrini Girls

Ecca Vandal

Mind Enterprises

Freak Slug

SOSA

Mahmut Orhan

Riordan

Die Spitz

WHATMORE

GENESI

Yaamagucci

Domingo 12 y 19 de abril

Karol G

Young Thug

Kaskade

BIGBANG

Laufey

Major Lazer

Iggy Pop

FKA Twigs

Wet Leg

Clipse

Subtronics

Little Simz

Mochakk

Duke Dumont

Worship

Armin van Buuren x Adam Beyer

Holly Humberstone

Gigi Perez

The Rapture

Sucidal Tendencies

BUNT

French Police

Black Flag

Oklou

Röyskopp

The Chats

DRAIN

Model/Actriz

COBRAH

Los Retros

WhoMadeWho

Jane Remover

ROZ

Glitterer

Carlita x Josh Baker

MËSTIZA

&friends

AZZECCA

LE YORA

Samia

Tomora

