Sabrina Carpenter y Justin Bieber liderarán Coachella 2026

Este martes se conoció la cartelera de Coachella 2026: Sabrina Carpenter y Justin Bieber la encabezan.
El esperado lineup de Coachella 2026 ya fue revelado y la cuenta regresiva para uno de los festivales de música más influyentes del mundo ha comenzado. Tal como sucede cada año, el cartel fue anunciado con varios meses de anticipación, junto con las fechas oficiales en las que los artistas se presentarán en el Empire Polo Club de Indio, California.
Fechas confirmadas de Coachella 2026
El festival se llevará a cabo en dos fines de semana consecutivos:
• 10, 11 y 12 de abril
• 17, 18 y 19 de abril
Como es tradición, los asistentes podrán disfrutar de seis días de música en vivo, arte y experiencias culturales en el desierto californiano.
Headliners de Coachella 2026
La edición 2026 tendrá como protagonistas a tres superestrellas de la música internacional:
• Sabrina Carpenter encabezará los viernes: aunque ya había pisado el escenario de Coachella en dos ocasiones (en 2022 como invitada de Doja Cat y en 2024 como solista), será la primera vez que la artista lidera el cartel.
• Justin Bieber cerrará los sábados: su historial en Coachella se limita a participaciones como invitado en 2014, 2019 y 2022, por lo que 2026 marca su debut oficial como headliner.
• Karol G será la encargada de los domingos: la cantante paisa no solo regresa tras su actuación en 2022, sino que hace historia como la primera mujer colombiana y latina en encabezar el festival, consolidando el poder de la música en español en la escena global.
(Fuente: redes sociales)
Coachella 2026: una edición histórica
La combinación de artistas pop, urbanos y latinos convierte a Coachella 2026 en una edición que promete trascender. La confirmación de Karol G, Sabrina Carpenter y Justin Bieber como headliners asegura un cartel diverso y atractivo que atraerá a fanáticos de todo el mundo.
Coachella 2026
Esta es la lista completa de artistas que se presentarán en Coachella 2026 por fecha:
Viernes 10 y 17 de abril
- Sabrina Carpenter
- the XX
- Nine Inch Noize
- Disclousure
- Turnstile
- Ethel Cain
- Dijon
- Teddy Swims
- KATSEYE
- Devo
- Sexxy Red
- Central Cee
- Foster the People
- Levity
- Blood Orange
- Moby
- Marlon Hoffstadt
- Lykke Li
- fakemink
- Gordo
- Creepy Nuts
- Joyce Manor
- BINI
- Kettama
- Groove Armada
- Joost
- HUGEL
- CMAT
- Salayyyter
- Prospa
- Hot Mulligan
- Hamdi
- Fleshwater
- Max Styler
- Wednesday
- Dabeull
- The Two Lips
- Ninajirachi
- Mac Dean x Luke Dean
- Cachirula % Loojan
- Jessica Branka
- Chloé Caillet x Rossi
- Arodes
- NewDad
- Carolina Durante
- flowerovlove
- Febuary
- Bob Baker Marionettes
- Youna
- Sahar Z
Sábado 11 y 18 de abril
- Justin Bieber
- The Strokes
- GIVEON
- Addison Rae
- Labirinth
- SOMBR
- David Byrne
- Interpol
- Alex G
- Solomun
- Swae Lee
- Taemin
- Pink Pantheress
- Royel Otis
- REZZ
- Fujii Kaze
- Adriataque
- Davido
- Boys Noize
- Geese
- rusowsky
- YOUSUKE YUKIMATSU
- Green Velvet
- Luísa Sonza
- ZULAN
- Los Hermanos Flores
- Bedouin
- Ceremony
- 54 Ultra
- Noga Erez
- Ben Sterling
- Blondshell
- Lambrini Girls
- Ecca Vandal
- Mind Enterprises
- Freak Slug
- SOSA
- Mahmut Orhan
- Riordan
- Die Spitz
- WHATMORE
- GENESI
- Yaamagucci
Domingo 12 y 19 de abril
- Karol G
- Young Thug
- Kaskade
- BIGBANG
- Laufey
- Major Lazer
- Iggy Pop
- FKA Twigs
- Wet Leg
- Clipse
- Subtronics
- Little Simz
- Mochakk
- Duke Dumont
- Worship
- Armin van Buuren x Adam Beyer
- Holly Humberstone
- Gigi Perez
- The Rapture
- Sucidal Tendencies
- BUNT
- French Police
- Black Flag
- Oklou
- Röyskopp
- The Chats
- DRAIN
- Model/Actriz
- COBRAH
- Los Retros
- WhoMadeWho
- Jane Remover
- ROZ
- Glitterer
- Carlita x Josh Baker
- MËSTIZA
- &friends
- AZZECCA
- LE YORA
- Samia
- Tomora
