Selena Gomez reveló el doloroso problema de salud que enfrenta a causa del lupus

Selena Gomez habló abiertamente sobre su diagnóstico. Foto: People

Selena Gómez confirmó que padece esta dolencia como consecuencia del lupus, enfermedad crónica que le fue diagnosticada en 2013.

Selena Gomez no solo brilla en la música y la actuación, también ha dejado huella en el mundo de la belleza con Rare Beauty, la marca de maquillaje que lanzó en 2020. Sin embargo, detrás de este proyecto existe una motivación muy personal: su lucha contra el lupus y las dificultades que la enfermedad ha traído a su vida.

¿Cuál es el problema de salud que padece Selena Gomez?

Durante una conversación en el pódcast ‘Good Hang’ con Amy Poehler, Selena Gomez habló abiertamente sobre su diagnóstico. La artista explicó que el lupus le ha causado rigidez y fuertes dolores físicos que afectan su día a día.

“Tengo artritis en los dedos y eso es consecuencia del lupus. Recuerdo que antes de estar con la medicación adecuada, traté de abrir una botella de agua y me dolía muchísimo”, relató, mostrando la dimensión de lo que enfrenta en su rutina.

Por esta razón, la cantante lleva varios años en tratamiento. Aun así, no ha dejado de trabajar y ha transformado su experiencia en inspiración: la creadora de Rare Beauty pensó cada producto para que pueda ser usado fácilmente por personas que, como ella, tienen problemas de destreza.



(Foto: Instagram)

¿Cuándo y en dónde se casarán Selena Gomez y Benny Blanco?

Aunque Selena Gomez y Benny Blanco han estado enfocados en sus carreras, todo indica que su boda ya tiene fecha confirmada. Según el Daily Mail, el esperado enlace se llevará a cabo en septiembre de este año y contará con una lista de invitados muy exclusiva, en un lugar que refleja el estatus de ambos como celebridades.

A pesar de los compromisos laborales, una fuente cercana reveló que “la boda de Selena y Benny será un evento de dos días en Montecito, en septiembre”. Esta exclusiva localidad costera de California es conocida por ser hogar de famosos como Meghan Markle y el príncipe Harry, lo que aumenta la expectativa en torno a la ceremonia.