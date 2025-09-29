Selena Gomez y Benny Blanco se casaron: estos fueron sus invitados y cuánto costó su boda secreta

La boda fue en una finca privada de lujo e invitados estrella. (Fuente: redes sociales)

El último fin de semana Selena Gomez y Benny Blanco se dieron el ansiado sí. Taylor Swifty fue una de sus damas de honor.

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco, celebrada el 27 de septiembre en Santa Bárbara, California, se convirtió en un exclusivo evento lleno de celebridades y detalles cuidadosamente planeados para preservar la privacidad de la pareja. La ceremonia tuvo lugar en una finca rodeada de vegetación, que ofreció un ambiente íntimo y resguardado de la atención mediática.

Según reportó ‘Vogue’, la asistente más destacada fue Taylor Swift, amiga cercana de Selena desde hace más de diez años. La presencia de Swift en el evento fue interpretada como un símbolo de apoyo incondicional en uno de los días más importantes para la cantante.

¿Quiénes fueron los invitados a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco?

Además, la lista de invitados incluyó a figuras reconocidas del mundo de la música como Paris Hilton y Ed Sheeran, así como actores que han compartido pantalla con Selena, entre ellos David Henrie, su excompañero en la serie ‘Los Hechiceros de Waverly Place’, y los protagonistas de la serie ‘Only Murders in the Building’: Martin Short, Steve Martin, Paul Rudd y Ashley Park.

El evento contó con momentos emotivos y toques personales. Selena Gomez compartió con Drew Barrymore que Martin Short daría un discurso durante la ceremonia y que Steve Martin probablemente tocaría su banjo, aportando humor y cercanía a la celebración.

(Fuente: redes sociales)

En cuanto a la privacidad y seguridad, según la revista ‘HOLA!’, Selena Gomez destinó cerca de 300 mil dólares exclusivamente para proteger la boda de filtraciones. Las medidas incluyeron guardias armados, bloqueo total de luz en el recinto y un despliegue de patrullas en turno las 24 horas para controlar el acceso y evitar drones.

¿Cuánto costó la boda de Selena Gomez y Benny Blanco?

Este enlace matrimonial no solo unió a dos figuras importantes de la música, sino que también se destacó por su discreción y el apoyo visible de un círculo cercano de amigos. También se supo que el costo total de los preparativos alcanzó alrededor de los 5 millones de dólares.

