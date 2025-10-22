Shakira lanzó nueva versión de ‘Hips don’t lie’ junto a Ed Sheeran y Beéle

La iniciativa también plantea la posibilidad de que la canción forme parte de un nuevo álbum o proyecto especial de Shakira. (Fuente: redes sociales)

Shakira, Ed Sheeran y Beéle se juntaron para una colaboración inesperada: la nueva versión de ‘Hips don’t lie’.

Shakira, Ed Sheeran y Béele unieron fuerzas y relanzaron ‘Hips Don’t Lie’, un clásico global de la cantante colombiana que originalmente salió en 2005. Esta nueva versión forma parte de Spotify Anniversaries, una iniciativa de la plataforma que celebra los álbumes más influyentes de su historia.

Shakira lanzó nueva versión de 'Hips Don’t Lie' junto a Beéle y Ed Sheeran

La expectativa creció tras un breve video publicado en redes sociales donde se mostraba a los artistas en un estudio de grabación interpretando fragmentos de la canción original.

En el clip, Shakira canta el icónico estribillo mientras Ed Sheeran acompaña con la guitarra acústica, y el video termina con un mensaje que invita a los seguidores a "prepararse para algo especial".

En esta colaboración, Beéle aportó su esencia caribeña y urbana, mientras que Ed Sheeran su toque melódico y pop, logrando una mezcla fresca y multicultural. La propuesta incluyó guiños a la cumbia y al Carnaval de Barranquilla.

Por si fuera poco, este 22 de octubre se lanzó oficialmente esta versión renovada. Fuentes cercanas a los artistas indicaron que esta colaboración fue una idea de Shakira, quien buscaba reinterpretar uno de sus grandes éxitos con una voz fresca para una nueva generación.

Esta colaboración sorpresa se enmarca dentro del proyecto de la colombiana para conmemorar los 30 años de su álbum ‘Pies Descalzos’ y los 20 años de ‘Fijación Oral Vol. 1’, dos discos que marcaron un punto de inflexión en su carrera musical.

