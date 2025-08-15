Taylor Swift: conoce el tracklist oficial de su álbum ‘The Life of a Showgirl’

Taylor Swift reveló que aprovechaba cada pausa de sus presentaciones para grabar. Foto: Instagram

La cantante estadounidense Taylor Swift no solo ha revelado cuándo será estrenado ‘The Life of a Showgirl’, sino también su lista de canciones.

Taylor Swift anunció que su nuevo álbum de estudio, titulado ‘The Life of a Showgirl’, verá la luz el próximo 3 de octubre. El disco incluirá una colaboración muy especial con Sabrina Carpenter en la canción principal, lo que ha generado gran expectativa entre sus fans.

La noticia se hizo pública el miércoles 13 de agosto a través de sus redes sociales y también durante su visita al pódcast 'New Heights Show', conducido por su pareja, el campeón del Super Bowl Travis Kelce, y su cuñado Jason Kelce.

Taylor Swift contó cómo fue el proceso de creación de ‘The Life of a Showgirl’

Durante el programa, la cantante estuvo acompañada por su novio y, visiblemente emocionada, no solo mostró un adelanto del arte del disco, sino que también contó detalles sobre el proceso creativo detrás del proyecto.

Según explicó Taylor, trabajó en este álbum mientras recorría Europa con su gira 'The Eras Tour'. “Mientras estaba de gira, también estaba trabajando. Me sigue sorprendiendo pensar que lo hice en medio de todo eso. Me encanta, me encanta muchísimo. Amo la música”, confesó.

Taylor Swift reveló que aprovechaba cada pausa de sus presentaciones para grabar nuevas canciones. “Podía dar tres shows seguidos, luego tenía tres días libres, y volaba a Suecia para trabajar en esto antes de regresar a la gira. En ese punto estaba físicamente agotada, pero mentalmente estimulada y emocionada de estar creando”, relató.

Entre risas, Taylor Swift comentó que el título del álbum surgió de su estilo de vida en ese periodo. “Literalmente estaba viviendo la vida de una showgirl… por eso lo llamé así. Lo clavé”, dijo con humor.

Tracklist oficial de ‘The Life of a Showgirl’

Tras el anuncio oficial, Spotify sorprendió a los fanáticos desplegando carteles publicitarios en varias ciudades de Estados Unidos. Estos incluían un código que llevaba a una lista de reproducción titulada And, baby, that’s show business for you.



(Foto: Instagram)

Finalmente, en una publicación en Instagram, la intérprete reveló los títulos de las 12 canciones inéditas que formarán parte de 'The Life of a Showgirl', aumentando la emoción por este lanzamiento que promete ser uno de los más comentados del año. Estos son:

'The fate of ophelin'

'Elizabeth Taylor'

'Opatite'

'Father Figure'

'Eldest Daugther'

'Ruin the friendship'

'Actually romantic'

'Wi$h Li$t'

'Wood'

'Caceled!'

'Honey'

'The Life of a Showgirl'.